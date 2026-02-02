Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për një afresk në një bazilikë romake pasi punimet e fundit të restaurimit dukej se e paraqisnin kryeministren italiane Giorgia Meloni si një engjëll ose si një figurë e mitologjisë greke që përdoret shpesh nga monarkistët italianë.
Tiparet e realizuan nga i njëjti piktor që kishte krijuar dizajnet origjinale 20 vjet më parë për Bazilikën e San Lorenzo in Lucina, një kishë e lidhur historikisht me figurat e krahut të djathtë të politikës romake.
Anëtarë të opozitës kërkuan hapjen e një hetimi për të siguruar “qartësi mbi të gjitha përgjegjësitë”, ndërsa Ministria e Kulturës e inspektoi vendin gjatë fundjavës. Zyrtarë lokalë të Ministrisë së Kulturës thanë se “do të verifikojnë nëse është bërë një kërkesë për dekorimet origjinale të vitit 2000 dhe nëse ekzistojnë skica apo fotografi”, duke qenë se kisha është pronë e Ministrisë së Brendshme.
Në përpjekje për ta zbutur situatën, Meloni publikoi një foto të afreskut në Instagram, duke e trajtuar episodin me ironi, me mbishkrimin:
Jo, definitivisht nuk jam si një engjëll.
Dioqezat lokale u përpoqën të distancoheshin nga nënkuptimet politike të veprës të dielën, 1 shkurt, duke u bërë thirrje njerëzve të mos e përdorin artin fetar për qëllime politike.
