Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu bëri të ditur se nëse në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2021 do të humbasin, ai do të largohet nga drejtimi i kësaj force politike.

“Unë do t’i kërkoj largimin vetes time, jo zotit Basha.

Pastaj se çfarë bën zoti Basha është çështja e zotit Basha.

Unë do mbaj qëndrim në raport me veten time dhe Partinë Republikane, pastaj se çfarë bën PD është çështje e PD”, tha Fatmir Mediu per Report TV.

/a.r