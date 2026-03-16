Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po vepron në mënyrë të papërgjegjshme për çështjet e sigurisë kombëtare dhe përballë zhvillimeve në rajon.
Në një reagim publik, Mediu deklaroi se Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po përcaktojnë së bashku të ardhmen e shqiptarëve në Bashkimin Evropian si “vend dhe komb i dorës së dytë”.
Sipas tij, Serbia po rrit ndjeshëm shpenzimet ushtarake dhe po armatoset me sisteme ofensive, ndërsa e konsideron Shqipërinë kundërshtare ushtarake, duke pretenduar se marrëveshja mes Kroacia, Shqipëria dhe Kosova është bërë për të sulmuar Serbinë.
Mediu kritikoi ashpër qeverinë shqiptare për heshtjen ndaj këtyre zhvillimeve.
“Rama dhe Vucic “përcaktojnë së bashku të ardhmen e shqiptatëve në BE si vend dhe komb i dorës së dytë”
Vucici armatoset me shpenzime marramëndëse në mbrojtje me armë ofensive dhe konsideron Shqipërinë kundërshtaren e saj ushtarake, me pretendimim absurd se marëveshja Kroaci-Shqipëri-Kosovë është bërë për të sulmuar Serbinë.
Qeveria hesht, Rama hesht, Presidenti hesht. Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk mblidhet.
Armatosja e Serbisë me sisteme sulmuese të ardhura nga Kina, në kombinim me bashkëpunimin e saj të vazhdueshëm me Rusinë, po krijon një rrezik real për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Heshtja ndaj këtij militarizimi vetëm sa rrit mundësinë e krizave dhe konflikteve të reja në rajon.
Sjellja e Qeverisë Rama jo si qeveri e nj vendi anëtar i NATOs, por si vend i botës së tretë, ku siguria ska asnjë rëndësi në një kohë që ajo është sot cështja kryesore në NATO, BE dhe SHBA dhe në botë.
I vetmi vend aleat i yni në NATO, Kroacia ngre sot shqetësimim për këto zhvillime, Shqipëria hesht.
Për show pa asnjë shpjegim dhe analizë për të tërhequr vëmendje pa asnjë impakt kundër Iranit, Rama do shpall tani dhe jo kur u sulmua Shqipëria, Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terrroiste. Kjo as nuk ndikon aspak në rolin tonë si vend dhe si anëtar i NATOs, vetëm i shërben një politike butaforike të Ramës.
Ne kemi konfliktin si shqiptarë në ballkan me aleancën e Rusisë-Kinës dhe Serbisë si aleancë antishqiptare, anti NATO dhe anti BE.”, shkruan Mediu në Instagram.
