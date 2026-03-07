Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, ka folur sot në një konferencë për mediat lidhur me procesin gjyqësor ndaj tij për çështjen e Gërdec, duke e cilësuar atë një sajesë politike që, sipas tij, përpiqet të luajë me tragjedinë.
Mediu u shpreh se që në fillim të ngjarjes kishte dhënë dorëheqjen si pjesë e përgjegjësisë morale dhe kishte dorëzuar imunitetin për t’i hapur rrugë hetimeve të drejtësisë.
Sipas tij, vetë prokuroria ka provuar në mënyrë përfundimtare se ai nuk ka qenë i përfshirë në asnjë akt korrupsioni dhe për këtë arsye nuk po gjykohet për një vepër të tillë, por për shpërdorim detyre.
“Prokuroria më ka akuzuar dhe nuk po gjykohem për korrupsion, por për shpërdorim detyre. Në provat shkresore të paraqitura nga vetë SPAK në gjykatë është deklaruar qartë se nuk ekziston asnjë lidhje apo transaksion dhe përfitim i Fatmir Mediut nga kompania SAK apo firma Albademil. Po ashtu, gjykata dhe prokuroria, në datën 6.04.2023, kanë marrë vendimin në këtë proces se akuza ndaj meje nuk ka asnjë lidhje me shpërthimin në Gërdec dhe pasojat e tij”, deklaroi ai.
Sipas Mediut, akuza për shpërdorim detyre për të cilën po gjykohet lidhet vetëm me çështje teknike ushtarake, si klasifikimi i kalibrave, transporti i municioneve dhe çështje sigurie, dhe jo me funksionet e ministrit të Mbrojtjes.
Në 18 vite, që kanë qenë vite persekutimi mediatik dhe juridik, janë zhvilluar mbi 10 procese gjyqësore dhe ka disa vendime të prokurorisë ndaj meje. Në asnjërin prej tyre nuk është gjetur asnjë shkelje ligji apo vendim qeverie që ministri të ketë vepruar në kundërshtim me të.
