Kërcënimet që vijnë nga Serbia, Rusia dhe Kina përbëjnë një sfidë serioze për stabilitetin e Ballkanit. Kështu u shpreh ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu në emisionin “Çdo kënd me Merita Hakljan”, i cili sugjeron që Shqipëria duhet të ndjekë shembullin e vendeve të Balltikut për një strategji operacionale me financime të përbashkëta me vendet e tjera të rajonit.

“Shqipëria ka nevojë për strategji të qartë se çfarë nivelesh operacionale duhet të ndërtojë në tokë ajër dhe det. As 5% nuk i dalin Shqipërisë dhe për ta bërë të efektshëm çdo financim duhet të kemi financime të përbashkëta si në vendet e Balltikut. Ndërtimi i strukturave ushtarake të përbashkëta si vendet e baltikut për tu përballuar më një agresion të mundshëm. Artikulli 5 na mbron nga gjithçka pa menduar si të mbrohemi vetë ndërkohë që ky do ketë problemet e veta në rast të një agresioni të mundshëm në Ballkan. Zhvillimet në Ukrainë duhet të na bëjnë të mendojmë” shprehet mediu në A2 CNN.

Sipas tij, një element kyç që ka munguar deri tani në Shqipëri është bashkëpunimi politik i koordinuar me shtetet e tjera të Ballkanit. Ky bashkëpunim, thekson Mediu, mund të mundësojë një qëndrim të përbashkët për të përballuar kërcënimet nga jashtë dhe të ndihmojë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon.

“Ndërsa Vuçiç flet qeveria shqiptare duhet të kishte folur prej kohësh për shkak të problemeve të raporteve të Rusisë e Kinës dhe tensionet që ato përpiqen të krijojnë. Kjo duhet të ishte zile alarmi për Shqipërinë. I vetmi vend që ka marrë masa është Kroacia. Elementi i parë duhet të ishte bashkëpunimi politik për të arritur një qëndrim të përbashkët. Nuk ka ndodhur asnjëherë që shteti shqiptar të ketë pasqyruar ndonjë politikë specifike për kërcënimet që vijnë në rajonin e Ballkanit. Elementi i dytë është ndërtimi i deterrance ushtarake dhe duhet të jetë marrëveshje e tipit të vendeve të Baltikut dhe mund të ndërtojmë një dimension të tretë që është ai ekonomik. Ajo që shoh pozitive në këtë marrëveshja është përfshirja në nivelin ushtarak. Përfshirja në nivelin politik do ta bënte Kosovën më të vlefshme, sepse është një pikë e nxehtë sigurie në Ballkan sikurse Bosnja, Mali i zi e Maqedonia. Shtrirja e këtij bashkëpunimi politik ushtarak dhe ekonomik duhet bërë me të gjitha vendet e Ballkanit mundësisht dhe Bosnjën”.

Nga ana tjetër, Mediu vlerëson Kroacinë si shtetin që ka marrë masa të menjëhershme për të forcuar pozitat ushtarake dhe për të siguruar mbështetje ndërkombëtare, duke e kuptuar rëndësinë e një përgjigjeje të bashkërenduar.

“Çështjet e sigurisë janë bërë çështje primare të NATO-s. Aleancat nuk janë në tradicionalen e vet, por ne nuk kemi këshill të sigurisë kombëtar, për t’i trajtuar këto çështje nuk është institucion serioz. Qeveria është më hezitante për shkak të raporteve me Vucicin, kurse Kroacia e ka pasur të qartë pozicionin e saj. Është i vetmi vend që ka investuar në rritjen operacionale ushtarake”.