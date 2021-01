Mediat shkruajnë se Austria është vendi që i dha Shqipërisë 975 dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit.

Sot kryeministri Edi Rama u shpreh në një konferencë me gazetarët se dozat nuk kishin ardhur nga kontrata me “Pfizer”, por nga një vend mik i BE-së, që theksoi se nuk do ta zbulonte duke e mbajtur top sekret.

Por “ABC News” shkruan se vendi që i dha vaksinat Shqipërisë është Austria. Pak kohë më parë autoritetet austriake deklaruan se 5% të pakicave, pra vaksinës do ta shpërndanin për vendet e Ballkanin Perëndimor, mes tyre edhe Shqipëria.

