Shqipëria e mundi Serbinë mu në shtëpi e saj, duke shikuar drejt Boterorit 2026. Kjo mbetet ndeshje historike për kombëtaren, në mos ndeshja më e rëndësishme.
Ndërkohë pas humbjes trajneri serb Dragan Stojkoviç dha menjëherë dorëheqjen. Krejt stadiumi me tifozët serbë ikën kokëulur dhe në mbarë Serbinë një heshtje varri nga humbja.
Mësohet se presidenti serb Vuçiç ka vendosur të shpallë një ditë zie kombëtare në Serbi! Mediat serbe shkruajnë se asnjë futbollist serb nuk e ka celularin hapur pas sharjeve dhe fyerjeve të tifozëve ekstremistë.
Trajneri i dorëhequr ruhet nën masa të forta sigurie pasi e kanë kërcenuar me jetë, pas humbjes./Koha Jone
