Mijëra padi janë ngritur vitet e fundit në gjykatat amerikane në nivel lokal, shtetëror dhe federal, por edhe në gjykatat evropiane në Francë, Itali, Danimarkë dhe Holandë, me pretendime për dëme të dyshuara ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve të shkaktuara nga kompanitë e mediave sociale dhe platformat e tyre.
Platformat e mediave sociale po përballen me kundërshtime globale për rreziqet e algoritmeve të tyre, nga ndalimet e mediave sociale në Australi dhe Evropë deri te propozimi i Aktit të BE-së për Fëmijët nga Komisioni Evropian që synon të zhvendosë barrën e përgjegjësisë për kujdesin ndaj fëmijëve në internet nga prindërit dhe t’i kthejë ato përsëri në platforma, si dhe një ndalim të mediave sociale për personat nën 15 vjeç.
Çështjet ligjore në SHBA dhe gjetkë po kanë një ndikim të ngjashëm, duke i detyruar kompanitë të bëjnë ndryshime thelbësore në platformat dhe veçoritë e tyre për t’i bërë ato më të sigurta për t’u përdorur.
Meta dhe YouTube humbën çështjen e parë në SHBA në mars të këtij viti, kur një juri i gjeti ata kolektivisht përgjegjës për dëmtimin e një përdoruesi të ri të njohur me inicialet KGM, dhe urdhëroi kompanitë e teknologjisë të paguanin një gjobë të kombinuar prej 5.4 milionë euro.
Meta tha në atë kohë se ata “nuk pajtohen me respekt” me vendimin. Snap dhe TikTok u pajtuan me KGM përpara atij gjyqi.
Muaj më vonë, Snap, TikTok dhe YouTube zgjidhën një çështje tjetër që ishte planifikuar të dilte në gjyq në gusht; paditësi, i njohur si RKC, më pas tërhoqi pretendimet e mbetura kundër Metës, duke i lejuar krijuesit të Instagram dhe Facebook të shmangte gjyqin pa një zgjidhje.
TikTok dhe YouTube u emëruan më parë si të pandehur në çështjen e re, por të dy kompanitë arritën marrëveshje zgjidhjeje me paditësit, të njohur me inicialet e tyre SJ dhe KDB, para fillimit të gjyqit, thanë avokatët e tyre.
Meta arriti një marrëveshje zgjidhjeje me njërin nga paditësit, SJ, por jo me KDB-në, sipas avokatëve të tyre. Një gjyqtar shtetëror i Kalifornisë i bashkoi të dy çështjet në një gjyq të vetëm.
Nëse nuk arrihen marrëveshje të tjera përpara se të fillojnë deklaratat hapëse më 4 nëntor, gjyqi i ri do të vazhdojë me Metën dhe Snap si të pandehur.
Dëshmitarët kryesorë pritet të dëshmojnë nga mesi i nëntorit, përfshirë CEO-n e Meta-s, Mark Zuckerberg, drejtorin e Instagram-it, Adam Mosseri, dhe CEO-n e Snap-it, Evan Spiegel.
Më herët këtë muaj, një gjykatës në New Mexico urdhëroi Meta-n të paguante 22.5 miliardë euro pasi kompania u shpall përgjegjëse për mashtrimin e përdoruesve në shtet në lidhje me mënyrën e përdorimit të të dhënave të tyre, në një rast të lidhur me skandalin e Cambridge Analytica.
Në gusht, Meta pranoi të paguante më shumë se 16.1 miliardë euro në gjoba, përveç ndryshimeve në Instagram dhe Facebook për adoleshentët, kur u zgjidh me 52 prokurorë të përgjithshëm disa ditë pas fillimit të një gjyqi të mbajtur në Kaliforni.
Një pjesë e asaj marrëveshjeje varej nga ndryshimet e ngjashme që bënin YouTube dhe TikTok në produktet e tyre, siç ishte kufizimi i kohës së përditshme para ekranit.
The post Mediat sociale në gjyq përsëri, Meta dhe Snap përballen me jurinë për dëmtim të dyshuar ndaj adoleshentëve appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply