Ky është pikërisht momenti që Vladimir Putin ka dëshiruar.
I mirëpritur në tokën amerikane si i barabartë në një takim të fuqive të mëdha.
Qilimi i kuq, shtrëngimi i duarve, fluturimi me aeroplan – vetëm Koreja e Veriut do t’i jepte një të akuzuari për krime lufte një përshëndetje të tillë.
Kjo shënon fundin e izolimit të tij nga Perëndimi në mënyrën më spektakolare.
Në vend të sanksioneve, Donald Trump e ka shpërblyer Presidentin rus me ekuivalentin e një vizite shtetërore.
Paria duket më shumë si një partner.
