Hamasi ka rënë dakord me propozimin e fundit nga ndërmjetësuesit rajonalë për një armëpushim në Gaza dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve me Izraelin, tha një burim brenda grupit të armatosur palestinez për BBC-në, ndërkohë që lajmi konfirmohet edhe nga Al Jazeera dhe mediat e tjera ndërkombëtare.
Sipas një zyrtari palestinez të njohur me bisedimet, propozimi nga Egjipti dhe Katari është një plan gjithëpërfshirës me dy faza i bazuar në një kornizë të avancuar nga i dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff.
Kjo do të shihte Hamasin të lironte rreth gjysmën e 50 pengjeve të mbetura izraelite, 20 prej të cilëve besohet se janë gjallë, në dy faza gjatë një armëpushimi të përkohshëm 60-ditor. Gjatë kësaj kohe, do të kishte negociata për një armëpushim të përhershëm dhe një tërheqje të trupave izraelite.
Sipas propozimit, ushtria izraelite do të lejojë gjithashtu hyrjen e ndihmës humanitare në territor.
Natën e së dielës, qindra mijëra njerëz u mblodhën në Tel Aviv për të kërkuar që qeveria e Izraelit të binte dakord për një marrëveshje me Hamasin për të kthyer pengjet.
Kryeministri Benjamin Netanyahu akuzoi demonstruesit për ngurtësimin e pozicionit negociues të Hamasit.
