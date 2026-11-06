Detaje të reja po dalin në dritë lidhur me vdekjen e Giorgos Mazonakis, ndërsa dëshmitë e punonjësve të urgjencës mjekësore në Greqi ngrenë pikëpyetje mbi mënyrën se si u trajtua rasti në klinikën në rrugën Karneadou.
Emisioni “Live News” në televizionin MEGA ka publikuar dëshmitë e shpëtimtarëve të EKAB-it, të cilët mbërritën në klinikë. Sipas tyre, personeli mjekësor nuk u kishte dhënë informacion të plotë për rrethanat që kishin paraprirë gjendjen kritike të pacientit.
Një prej shpëtimtarëve deklaroi se kishte pyetur mjekun se sa kohë kishte qenë pacienti në arrest kardiak dhe kishte marrë përgjigjen se bëhej fjalë për rreth 10 minuta. Ai tha gjithashtu se vetëm më vonë kishte mësuar se pacienti ishte Mazonakis dhe se dyshohej se kishte marrë substanca psikoaktive.
Sipas dëshmisë, mjekët fillimisht kishin deklaruar se pacientit nuk i ishte dhënë asnjë medikament tjetër përveç adrenalinës. Shpëtimtarët pretendojnë se, pavarësisht pyetjeve të përsëritura, nuk morën informacion të plotë për trajtimin që kishte marrë 58-vjeçari.
Ndërkohë, emisioni publikoi edhe disa biseda në WhatsApp të një sekretareje 28-vjeçare, ku përmenden propofoli, substancat qetësuese dhe dyshimet për administrimin e medikamenteve. Në një prej mesazheve ngrihen edhe dyshime për përgjegjësi të mundshme penale.
Ata treguan se, kur mbërritën, Mazonakis ndodhej në një pozicion të papërshtatshëm mbi shtratin mjekësor dhe se ata morën përsipër menjëherë reanimimin. Më pas, ai u transportua me ambulancë drejt spitalit, ndërsa mjekët e klinikës nuk e shoqëruan.
Në një tjetër zhvillim, është bërë e ditur se anestezisti, i cili dyshohet se kishte bashkëpunuar me klinikën në rrugën Karneadou, nuk rezultonte i regjistruar në Shoqatën Mjekësore të Athinës (ISA).
Rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë e mundshme të personelit mjekësor mbeten objekt hetimi.
Leave a Reply