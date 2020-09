Në këtë artikull media shkruan se pas deklaratës së Kyriakos Mitsotakis për shtrirjen e ujërave territoriale të Greqisë nga 6 në 12 milje detare në Jon, në mediat shqiptare në emisionin “Opinion” të gazetarit Blendi Fevziu, ka patur deklarata të forta dhe të padëgjuara më herët.

Çfarë shkruajnë mediat greke më konkretisht?

“Dy ishin pikat më interesante të shfaqjes: Fillimisht, lidhja drejtpërdrejt me Kryeministrin Edi Rama, i cili, me stilin e tij të njohur snobist, lozonjar, argumentoi pak a shumë se shfaqja nuk kishte kuptim sepse nuk kishte absolutisht asnjë marrëveshje me Greqinë dhe se çështja për detin nuk ka ndonjë nxitim të menjëhershëm për qeverinë e tij.

Në këtë pikë ai replikoi me diplomatin e njohur shqiptar Agim Nesho i cili e akuzoi atë se politika e jashtme e ndjekur nga qeveria shqiptare në kohën e qeverisjes se tij është plotësisht e shfrenuar dhe qëndrimi i kryeministrit është provokues dhe hipokrit: Megjithëse ai duket se po promovon idenë e Integrimit evropian, në thelb, e ka vendosur vendin pa kushte përballë neo-Osmanizmit të Erdoganit.

Rama u përgjigj se ishte një nder personal për të, që të shihte besimin e treguar nga Erdogan dhe e konsideroi atë një arritje supreme të qeverisë së tij që ai kishte arritur ta kthente vendin e tij në një aleat strategjik të Turqisë.

Ai gjithashtu theksoi se marrëveshja e mëparshme Karamanli-Berisha ishte një tradhti ndaj vendit të tij dhe ishte anuluar me të drejtë nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë.

Në pjesën e dytë të emisionit, ish-Kryeministri Sali Berisha ndërhyri dhe mbrojti marrëveshjen e vitit 2009. Pastaj, në një lëvizje surprizuese, gazetari i respektuar i drejton zyrtarisht dhe drejtpërdrejtë pyetjen vijuese Berishës:

“A besoni se Turqia ndikoi në vendimin e anulimit?” të Gjykatës Kushtetuese të vendit tonë?

Përgjigja e ish-kryeministrit shqiptar ishte po aq ç’armatosëse: “ Absolutisht. Nuk ka dyshim. Njëqind për qind”.

Kryeministri Edi Rama do të vizitojë Greqinë më 15 dhe 16 shtator ku në cilësinë e drejtuesit të Presidencës së OSBE-së do të zhvillojë takim me homologun e tij, kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis.

Temë e diskutimeve pritet të jetë çështja e ujërave territoriale me Turqinë.

Pjesë e takimeve do të jetë edhe ministri i Jashtëm Nikos Dendias.

Nuk dihet nëse kryeministri shqiptar do të diskutojë me palën greke për çështjen e detit me Shqipërinë ndërsa ditën e djeshme ai është nisur drejt Turqisë ku do të ketë takime të tjera të rëndësishme.

Përveç çështjes së ujërave mes Greqisë dhe Turqisë, Shqipëria ka gjithashtu një çështje më vete për të zgjidhur me Athinën zyrtare, siç është tema e saktësimit të territorit ekskluziv për shfrytëzimin ekonomik, e cila nuk është saktësuar ende mes dy vendeve.