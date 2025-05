Liderët evropianë dëshirojnë të flasin me presidentin amerikan, Donald Trump, para bisedës telefonike që ai do të ketë me Vladimir Putinin, raportuan burime nga qeveria gjermane.

Sipas mediave gjermane, kancelari Friedrich Merz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Keir Starmer kanë kërkuar të bisedojnë me Donald Trump që sonte, i cili ka në plan të komunikojë nesër me presidentin rus, Vladimir Putin.

Burimet e njëjta shtuan gjithashtu se kancelari, në kuadër të ceremonisë së kurorëzimit të Papës Leo XIII, ka takuar sot në Romë sekretarin amerikan të Shtetit, Marko Rubio dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, me të cilët ka diskutuar për përpjekjet për të përfunduar luftën.

Zoti Merz nuk pati takim me zv/presidentin amerikan, Jay D. Vance, i cili gjithashtu ndodhej në Romë. “Mund të shpresojmë vetëm që tani do të arrihet përparim,” tha kancelari.