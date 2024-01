Një apartament 190 metra katror, në katin e dytë të këtij pallati tek Liqeni Artificial i Tiranës, është blerë nga deputeti Flamur Noka me çmimin falë, 794 euro metri katror.

Zona konsiderohet nga më luksozet në Tiranë, në rrugën “Sami Frashëri” ngjitur me liqenin, ku sot, në pallatin e famshëm të kuq, mund ta gjesh një apartament më minimalja me 4000 euro metri katror. Kur është bërë shitja në themel, çmimi ka qenë 2.500 euro metri katror.

Por si arriti Flamur Noka, të bëhet pronar i këtij apartamenti të cilin e bleu me një çmim zyrtar prej 151.000 euro, pra mbi 5 herë më pak se sa vlera reale?

Flamur Noka, krahu i djathtë i Sali Berishës, mes vitit 2012 dhe 2013 ka bërë disa veprime të dyshimta, pikërisht kur mbante postin e ministrit të Brendshëm.

Noka ka shitur një apartament 83 metra katrorë në katin e 8 në zonën e ish-bllokut, me vlerë 180 mijë euro.

Apartamenti ndodhet në këtë zonë që Report tv sjell me pamje, në pallatin ndërtuar mes viteve 2005-2007. Pra apartamenti i vjetër është shitur me 2.100 euro m2. Menjëherë më pas, blen apartamentin me çmimin qesharak te Liqeni.

Për ta bërë më të thjeshtë: Flamur Noka shet apartamentin e tij në këtë pallat në rrugën “Andon Zako Çajupi” me çmimin e fryrë mbi 2 mijë euro metri katror, dhe fill më pas, blen në zonën më të preferuar dhe më të shtrenjtë të Tiranës, një tjetër apartament me dyfishin e sipërfaqes, me një çmim qesharake për 151 mijë euro.

Operacion tipik i atyre që për të pastruar paratë që disponojnë cash, fryjnë vlerën e shitjes dhe pakësojnë vlerën e blerjes.

Në vitin 2013, Flamur Noka blen edhe një garazh me sipërfaqe 70 m2, me vlerë 22.400 euro, me 2 vende parkimi, në të njëjtin pallat të kuq buzë liqenit, një tjetër çmim jashtë vlerës reale të tregut. Një garazh dopio në atë pallat kushton jo më pak se 200.000 euro, pra 10 herë më i shtrenjtë se sa ka deklaruar ish ministri. Është pikërisht ky pallat ku sot banon Flamur Noka. Një kat sipër Flamur Nokës, ka zyra edhe Shkëlzen Berisha.

Nëse i referohemi vlerës reale të shtëpisë në zonën më elitare të Tiranës dhe të garazhit, do të shkonte rreth 1 milionë euro.

Janë pikërisht këto mospërputhje midis vlerës së deklaruar dhe vlerës reale mbi të cilën bazohen dyshime të arsyeshme se Flamur Noka mund të ketë pastruar paratë cash, një vepër penale qe edhe nëse është bërë vetëm në vitin 2013 kur ishte ministër, ende nuk është parashkruar dhe për të cilat do të hetojë SPAK. Për pastrim parash kodi penal parashikon një dënim deri 15 vjet burg.