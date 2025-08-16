Donald Trump u takua me Vladimir Putinin në Alaska mbrëmë, dhe diktatori rus duket se e ka luajtur atë si një violinë jashtëzakonisht të lirë.
Skena ishte përgatitur, kishte logo në sfond, oficerë ushtarakë amerikanë në shërbim u ulën në gjunjë për të shtruar një qilim të kuq deri te avioni i kriminelit të luftës.
Putini mori gjithçka që donte: Legjitimitet, kohë transmetimi, një shans për ta mbuluar Trumpin me lajka ndërsa i buzëqeshte ironikisht, dhe një shans për të diskutuar gjëra të tjera përveç Ukrainës me një udhëheqës botëror perëndimor sikur ai të mos ishte një i përjashtuar ndërkombëtarisht.
Dhe Trump, për aq sa mund të kuptojmë, nuk mori asgjë.
Gjëja me Donald Trump është se, pavarësisht gjithë mburrjes, ai është shumë më i mirë në organizimin e një takimi sesa në nxjerrjen e diçkaje prej tij.
Ai nuk është aq shumë një mjeshtër në bërjen e marrëveshjeve, sa një hotelier mesatar.
Ja gjithçka që ndodhi në samitin e Alaskës që duhet të dini.
- Qilimi i kuq i Vladit ishte më i gjatë se ai i Trumpit
Në një sinjal ogurzi të asaj që do të ndodhte, Putinit iu shtrua pak më shumë qilim i kuq sesa Trumpit.
Dyshja duhej të ecnin drejt podiumit nga aeroplanët e tyre përkatës përgjatë një qilimi të kuq në formë L-je.
Por, qoftë për shkak të gjatësisë së pamjaftueshme, qoftë për shkak të parkimit të papërshtatshëm të Air Force One, Trumpit iu desh të ecte për një kohë të gjatë në pistën e bazës ajrore përpara se këmbët e tij të gjendeshin të ndjera.
Gjatë gjithë kohës, këmbët e dobëta të Putinit shijonin fijet e buta.
- Duartrokitjet, ngritjet e shpatullave, buzëqeshjet me përçmim
Trump e duartrokiti çuditërisht diktatorin e pamëshirshëm rus, i cili ka urdhëruar vdekjen e njerëzve të panumërt, padyshim ka kryer krime lufte, për të mos përmendur përdorimin e agjentëve nervorë të ndaluar për vrasje në tokën britanike.
Me të arritur në podium, një gazetar që priste thirri pyetjen jo të paarsyeshme: “A do të ndaloni së vrarë civilë?”
Putini tregoi me gisht veshin e tij dhe ngriti supet, duke treguar ose se nuk dëgjonte siç duhet, ose se nuk e kuptonte gjuhën.
Putini flet anglisht.
Atij iu bë e njëjta pyetje përsëri në krye të takimit, por përsëri bëri një shprehje të çuditshme në fytyrë dhe nuk tha asgjë.
- Ata u larguan me makinë së bashku… vetëm
Pati një bujë të madhe gjatë mandatit të parë të Trumpit rreth një takimi të shkurtër që ai pati me Putinin, ku ishin vetëm dy udhëheqësit dhe përkthyesi i Putinit – dhe askush tjetër nga pala amerikane.
Ishte një lehtësim i madh kur detajet e takimit u ndryshuan në një takim tre me tre, me të dërguarin Steve Witkoff dhe Sekretarin e Shtetit Marco Rubio të pranishëm në anën e Trump.
Por më pas Trump e shoqëroi Putinin në makinën e tij, ku qëndruan vetëm për disa minuta gjatë rrugës për në takim – kështu që Putini pati një shans t’i futej në vesh Trumpit i vetëm në fund të fundit.
- Organizimi i takimit ishte i çuditshëm
Normalisht, nëse po negocioni një traktat paqeje, të gjithë ulen rreth një tryeze të madhe, me dokumente dhe zyrtarë dhe një copë të madhe dru për të goditur nëse gjërat nxehen.
Takimi i mbrëmshëm ishte shumë më formal. Ashtu si takimet dypalëshe që ndodhin në një samit të G7 ose në një vizitë të huaj. Dy udhëheqës në të dyja anët e një tavoline të ulët me shoqëruesit e tyre në krahë në secilën anë.
Pothuajse sikur ishte përgatitur për një fotosesion dhe jo për një negociatë të vërtetë.
- “Konferenca për shtyp” në fund ishte edhe më e çuditshme
Pas rreth 3 orësh takimesh, Trump dhe Putin dolën në një skenë aty pranë për një konferencë shtypi të çuditshme dhe modeste. Pak a shumë.
Putini foli i pari, gjë që në vetvete është e çuditshme për një udhëheqës botëror që është në vizitë.
Dhe çuditërisht për Trumpin, ata u larguan në fund pa iu përgjigjur pyetjeve të Amy-t.
- Putini e kritikoi ashpër Trumpin – dhe e falënderoi që e bëri të dukej më pak si vrasës
Putin e falënderoi Trumpin për tonin “miqësor” të bisedës që patën të premten dhe tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të “kthejnë faqen dhe të rikthehen te bashkëpunimi”.
Ai e vlerësoi Trumpin si dikë që “ka një ide të qartë se çfarë dëshiron të arrijë dhe që kujdeset sinqerisht për prosperitetin e vendit të tij, dhe në të njëjtën kohë tregon mirëkuptim se Rusia ka interesat e veta kombëtare”.
“Pres që marrëveshjet e sotme të bëhen një pikë referimi jo vetëm për zgjidhjen e problemit ukrainas, por gjithashtu do të shënojnë fillimin e rivendosjes së marrëdhënieve pragmatike dhe të biznesit midis Rusisë dhe SHBA-së”, tha Putin.
Trump tha se ka “vetëm disa” çështje për t’u zgjidhur në lidhje me luftën në Ukrainë, pa dhënë asnjë ide se cilat mund të jenë këto çështje.
“Disa nuk janë aq të rëndësishme,” tha Trump. “Njëra është ndoshta më e rëndësishmja, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje. Nuk arritëm atje, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje.”
Presidenti tha se “gjithmonë ka pasur një marrëdhënie fantastike” me **Putinin**. Ai iu referua hetimeve të qeverisë amerikane mbi mbështetjen e Rusisë për fushatën e tij presidenciale të vitit 2016 dhe përsëriti pretendimet e tij se ekonomia amerikane është “më e nxehta” në botë.
- Putini e bëri të qartë se ende mendon se Ukraina është pjesë e Rusisë
Putin përsëriti qëndrimin e kahershëm të Moskës se është “sinqerisht e interesuar t’i japë fund” luftës në Ukrainë, por që kjo të ndodhë, “të gjitha shkaqet rrënjësore të krizës… duhet të eliminohen”.
Ajo që ai nënkupton me këtë, siç e shpjegoi në një ese të shkurtër pak pas pushtimit tre vjet më parë, është se Ukraina nuk është një vend i vërtetë dhe shkëputja e saj nga Rusia nënë është shkaku rrënjësor i luftës.
“Të gjitha shqetësimet legjitime të Rusisë duhet të merren në konsideratë dhe duhet të rivendoset një ekuilibër i drejtë në sferën e sigurisë në Evropë dhe në botë në tërësi”, tha Putin.
- ‘Herën tjetër në Moskë’
Në fund të “konferencës për shtyp”, Trump i tha Putinit: “Faleminderit Vladimir, ndoshta do të të shoh përsëri shumë shpejt”.
Putini u përgjigj me zymtësi (në anglisht): “Herën tjetër në Moskë…”
Trump nxori një tingull të çuditshëm “oooooh”, pastaj pranoi se mund të “nxehej pak për këtë”.
- Trump mendon se gjithçka shkoi shumë mirë, faleminderit
Në një intervistë me (kë tjetër?) Sean Hannity të Fox News pas samitit, Trump tha se ishte “shumë i lumtur që dëgjoi [Putinin] të thoshte se nëse unë do të isha president, ajo luftë nuk do të kishte ndodhur kurrë”.
Ka qenë një nga pikat më pak të besueshme të diskutimit të Trump që kur mori detyrën.
Hannity, për meritën e tij, pyeti nëse Putini kishte dhënë ndonjë hollësi se pse ndodhte kjo.
Trump u përgjigj: “Po. Nuk ka rëndësi në këtë pikë.”
Presidenti gjithashtu pretendoi se Putin kishte thënë: “Nuk kam parë kurrë askënd të bëjë kaq shumë kaq shpejt… vendi juaj është, si, i nxehtë si një pistoletë”, duke i bërë jehonë me kuriozitet një tjetër pikë diskutimi të Trump.
“U ra dakord për shumë pika”, tha Trump duke folur për progresin drejt një marrëveshjeje.
“Nuk ka aq shumë. Ka një ose dy çështje mjaft të rëndësishme. Por mendoj se mund të arrihen.”
Në fund, Trump ngriti supet në një farë mënyre dhe tha: “Tani i takon vërtet Presidentit Zelenskyy ta përfundojë këtë.”
Nuk kemi parë ende se për çfarë, nëse është rënë dakord për ndonjë gjë, është rënë dakord me Putinin, por ndoshta mund të nxjerrim përfundimin nga kjo se nëse ai kundërshton diçka, do të jetë një tjetër përballje në Zyrën Ovale…
- Putin i tha Trump se ishte dakord me të për votimin me postë
Vladimir Putin, dikush tek i cili gjithmonë do të shkoje për një mendim eksperti mbi zgjedhjet e lira dhe të ndershme, thotë se Trump kishte të drejtë në lidhje me manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2020.
Trump i tha Hannity-t: “Vladimir Putin tha diçka – një nga gjërat më interesante. Ai tha ‘zgjedhjet tuaja u manipuluan sepse keni votuar me postë’
“Ai tha, ‘votimi me postë, në çdo zgjedhje – asnjë vend nuk ka votim me postë. Është e pamundur të kesh votim me postë dhe të kesh zgjedhje të ndershme.’”
“Dhe ma tha këtë sepse folëm për vitin 2020. Tha, ‘ti i fitove ato zgjedhje me kaq shumë diferencë.’”
- Pas telefonatave të gjata me udhëheqësit botërorë, Zelensky do të takohet me Trump të hënën
Raportohet se ka pasur telefonata të gjata midis Trump dhe udhëheqësve botërorë në Air Force One gjatë rrugës së tij për në Uashington DC.
Ai foli me Keir Starmer, Volodymyr Zelenskyy, kancelarin gjerman Friedrich Merz, presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministrin britanik Keir Starmer, kryeministren italiane Giorgia Meloni, presidentin finlandez Alexander Stubb, presidentin polak Karol Nawrocki, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte.
Zelensky tha se telefonata filloi si një takim kokë më kokë midis tij dhe presidentit të SHBA-së, përpara se t’u bashkoheshin atyre edhe udhëheqësit evropianë të NATO-s.
Udhëheqësi ukrainas sugjeroi gjithashtu se do të udhëtonte për në Uashington DC në fillim të javës së ardhshme për të vazhduar bisedimet.
Duke shkruar në rrjetet sociale, presidenti ukrainas tha: “Ne mbështesim propozimin e Presidentit Trump për një takim trepalësh midis Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë. Ukraina thekson se çështjet kryesore mund të diskutohen në nivelin e udhëheqësve dhe një format trepalësh është i përshtatshëm për këtë.”
“Të hënën, do të takohem me Presidentin Trump në Uashington DC, për të diskutuar të gjitha detajet në lidhje me përfundimin e vrasjeve dhe luftës. Jam mirënjohës për ftesën.”
Aleatët evropianë duhet të jenë “të përfshirë në çdo fazë për të siguruar garanci të besueshme sigurie së bashku me Amerikën”, shtoi ai.
