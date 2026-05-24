Teksa Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se është shënuar “përparim i rëndësishëm” në negociatat për një marrëveshje të mundshme me Iranin, media iraniane raportojnë një version më të kufizuar të diskutimeve.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Tasnim News Agency, Irani nuk ka marrë asnjë angazhim në projekt-marrëveshjen paraprake për të dorëzuar materiale të programit të tij bërthamor, pavarësisht raportimeve të mediave perëndimore.
Raporti, i cituar gjithashtu nga burime të lidhura me Gardën Revolucionare Islamike (IRGC), thekson se negociatat mbi çështjen bërthamore janë shtyrë për një fazë të mëvonshme, pas përfundimit të mundshëm të konfliktit aktual.
Sipas këtyre burimeve, drafti aktual i diskutuar mes palëve është i fokusuar vetëm në uljen e tensioneve dhe përfundimin e luftës, pa përfshirë detaje konkrete për programin bërthamor të Iranit.
