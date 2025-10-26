Ndërsa ndaj në rrjetet e saj sociale një pjesë nga deklarata e kreut të qeverisë shqiptare, The London Economic’, e përkufizon atë si përmbledhja më e saktë e bërë për BREX-it ndonjëherë.
“Dikush mund të pyesë. E latë Evropën sepse dëshironit më pak anije, dhe tani keni më shumë anije. E latë Evropën sepse dëshironit më shumë investime. Keni më pak investime.
E latë Evropën sepse dëshironit më shumë lumturi. Tani jeni më të shqetësuar,” është kjo pjesë e fjalimitë të kreut të qeverisë Edi Rama i vecuar në rrjetet sociale të medias britanike, ku ndër të tjera bien në sy komentet pozitive ndaj vedin tonë.
“Në fund Shqipëria është 100 herë më e sigurtë se Britania” shkruan një prej tyre.
