Ditën e sotme është zhvilluar në kryeministri ceremonia e dhënies së ‘Medaljes së Artë’ për nxënësit që kanë përfunduar gjimnazin me rezultate të shkëlqyera.

Gjatë fjalës së tij kryeministri Rama u bëri thirrje të rinjve që sa herë të ndodhen në vështirësi të kujtojnë prindërit dhe përpjekjet e mëdha që ata kanë bërë drejt realizimit të ëndrrave të tyre, ndërsa theksoi se të rinjtë duhet të këmbëngulin drejt suksesit.

“Ëndrra që shikoni më sy hapur është aty për ju dhe nuk vjen rastësisht. Ajo ju thotë që ju jeni bërë për ta realizuar, por ju takon juve, i takon njeriut sepse ndryshe do t’ja dilnim të gjithë. Shumë mirënjohje për forcën e shembullit tuaj. Arsyeja përse doja ta ndaj me ju këtë moment është që të gjithë ata që na ndjekin të marrin shembull.

Ka plot vajza dhe djem që mund të kenë nevojë për shembullin tuaj. Sot bota është e guximtarëve, e këmbëngulësve dhe e të duruarve. Në këtë botë ka vend për të gjithë dhe të gjithë jemi udhëtarë që kalojmë dhe ikim, po ka shumë mundësi udhëtimi. “Medalja e Artë” është një shenjë e forcës që ju e keni brenda”, tha Rama.

Rama ka thënë para gjimnazistëve ekselentë se ka pasur një debat të vogël me ministren e Arsimit në lidhje me dorëzimin e medaljes për të rinjtë. Rama tha se kur mësoi se do jepeshin çertifikata tha se kjo gjë nuk bëhej, duke kërkuar më pas falje për vonimin e shpërndarjes së medaljeve.

“Me siguri ju kanë thënë në klasë, cunat e mamit, si gocat e babit. në sensin që nuk i kemi lënë asnjëherë detyat, ato që duheshin bërë për të bërë atë që duhesh. Do të ketë plot njerëz që nuk do ta duan suksesin tuaj, mos harroni se cfarë ka thënë Faik Beu, shqiptarër falin cdo gje përvec suksesit. Kështu që vazhdoni rezistoni se bota do të jetë e juaja, jo e atyre që do ju ndeshin në rrugë në ambinetet ku po jetoni. Ata janë udhëtarë që do të mbeten sa cmbetet era, ju do të lini pas shumë arsye për të tjerët që të përballojnë dhe të kapërcejnë justifikimet dhe të ngjiteni në majën ku jeni nisur. Po ia le ministres kërkimin e ndjesës për vonesën e marrjes së kësaj medalje. Sa për mua jam dhe unë një shkak për vonesën se kur pashë se cfarë ishte certifikata e medaljes i thashë kjo nuk bëhet. Medalja e artë është një xhevahir që nuk e bëjmë me diamante dhe florinj por është si medalja e atyre që bëhen nder i kombit, i atyre që kanë bërë një heroizëm dhe na u desh pak kohë që të përgatisim medaljet për ju”, tha Rama.

