Analisti Arben Meçe thotë se Lulzim Basha ka aprovuar Gardën të qëllojë më 21 janar, kur mbante postin e ministrit të Brendshëm.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Meçe u shpreh se Sali Berisha ndjen rrezik në lidhje me këtë çështjem ndaj po përdor Ilir Metën, i cili u vetëofrua për të dëshmuar.
Meçe shtoi se 21 janari është vrasje shtetërore, me autorë Sali Berishën dhe Lulzim Bashën.
“E para, neni 9 i Gardës. Ishte pak a shumë i gjithë artikulimi i ministrit të kohës. Ai, komandanti i Gardës ka autoritetin e plotë për drejtimin e kontrollit për veprimtarinë e të gjithë Gardës, përgjegjës para ministrit të Brendshëm për përgatitjen dhe realizimin e misionit të saj. Ka komunikim, sepse ka hartim të planit të masave, se si do veprohet. Ky plan masash, vendos në një tavolinë komandantin e Gardës ministrin e rendit, ku komandanti i Gardës jep, raporton para ministrit të rendit, për gatishmërinë, përgatitiejn dhe realizmin e misionit të saj. Në këtë tavolinë, është urdhëruar përdorimi i armëve të zjarrit? Është pjesë e planit. Këtu fillon dhe këtu mbaron çdo gjë. Këtu vjen implikimi i ministrit të Brendshëm, i cili ka aprovuar përdorimin e armëve të zjarrit. Midis trupës së Gardës, ke individë që kanë armë zjarri, ka fishekë. Neni 5 u citua në mënyrë strikte. Kur rrezikohet, eleminimi bëhet individual. Sinqerisht, jam shumë skeptik, por tani më intrigon një ngjarje. Që kur 21 janari u kanalizua, vrasja u kthye në çështjen e SPAK te fisheku, u bllokua te fisheku. Standardi nuk është i njëjtë. Sali Berisha u thërrit. Ka një skemë tjetër që Berisha po e luan. Kur ka dalë nga SPAK, ka kuptuar që laku ka arritur në zë. Ishte aktrim i gjithi. Berisha e di mirë, SPAK ka vënë gishtin mbi Berishën dhe Bashën. Nëse vrasja është në rrethana cilësues, Berisha do ta spostojë vrasjen, ta hapë çështjen duke bërë fajtor edhe organizator. Prandaj thërret Metën në skemë, me Bashën janë bashkë. Tentojnë ta devijojnë hetimin në planin politik, jo juridik. meta do thotë, autori dhe ai që e përgatiti, është Edi Rama. 21 Janari, vrasje shtetërore, autorë janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha”, theksoi ai.
