I ftuar në studion e emisionit “3 D nga Alban Dudushi” në RTSH nën moderimin e Sonila Agostinit, analisti Arben Meçe u shpreh se nëse do të bëhej arrestimi në rrugë, do të thuhej se shteti rrëmbeu presidentin në fshehtësi të plotë.

“Nëse do të bëhej arrestimi në rrugën e Kombit, anonim të gjithë do të dilte propaganda të thonte e rrëmbyen në fshehtësi të plotë. Pse mos të diskutohet që nuk duhet një proces i tillë sepse do të dukej sikur e kishin rrëmbyer, shteti rrëmbeu presidentin dhe kjo është e rëndë”, u shpreh analisti Arben Meçe.

/a.r