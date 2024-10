Në protestën e dhunshme para Parlamentit, ka folur Flamur Noka, i cili i është drejtuar një gardisti.

“Enver Hoxhën e kemi terhequr zvarrë para 34 vitesh. Ashtu do tërhiqesh zvarrë ti dhe Edi Rama dhe Elisa. Po mbroni narkosin. Mosbindja civile do t’ju heqi qafe. S’e ndaloni dot popullin as ti nipi i Enver Hoxhës, as Elisa Spiropali” – tha Flamur Noka.

Ndërkohë deputeti Luan Baçi tha se një gardist i ka vënë pistoletën në gjoks.

Në këtë ‘mosbindje’ nuk mund të mungonte as deputeti i zgjedhur me 292 vota, Petrit Vasili.

Ky i fundit u akuzua se është dhunuar sot nga Garda teksa shtoi se po të dojë ai dhe Ilir Meta me Sali Berishën, këtë qeveri e qërojnë për 10 minuta.

javanews/a.r