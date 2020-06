Zbardhen te tjera detaje nga ngjarja e ndodhur mengjesin e sotem ne Shkoder, ku nje 50 vjecari iu be atentat me arme, por per fat shpetoi pa marre asnje plumb.

Ne deshmine e pare te dhene per forcat e policise, Alban Lukaj ka thene se nuk ka asnje ide se cilet jane autoret dhe perse e kane kercenuar.

Ai ka treguar se ne momentin qe ishte me makine, autoret, me motor, e kane ndaluar dhe i kane thene te zbrese nga automjeti,

Ai ka bere sic i kane thene dhe me pas i kane vene automatikun te koka.

“Me kane nxjerre nga makina dhe me kane vetem automatikun tek koka dhe me pas kane qelluar mjetin. Ne momentin kur kane qelluar nuk kam qene ne makine”- ka thene ai.

Policia po vijon hetimet per zbardhjen e plote te ngjarjes dhe kapjen e autoreve.

g.kosovari