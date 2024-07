Biznesmeni Ardian Nikulaj u vra me para të përfituara nga prostitucioni dhe vjedhja e parave nga kartat e bankës të klientëve në një lokal nate. Për herë të parë nga burime zyrtare të cilat po hetojnë këtë krim, sot Top Channel do të tregojë se përpjekjet për të eliminuar Ardian Nikulajn datojnë dy vite përpara datës 19 Prill 2023 kur ai të vritej.

Informacionet e mbledhura deri më tani nga agjencitë ligj-zbatuese shqiptare, tregojnë se ky grup kriminal shqiptarë në Angli, me një potencial financiar të lartë, u vu në kontakt me njerëz të botës në Nikël në vitin 2021.

Ata vunë në dispozicion 500.000 euro për një vrasës me pagesë i cili duhet të merrte përsipër vrasjen e Ardian Nikulajt.

Njeriu i botës së krimit në Nikël, tashmë i kërkuar nga SPAK, u tha se nuk mund ta merrte përsipër këtë porosi të mirë-paguar, pasi shënjestra Ardian Nikulaj ishte tejet e vështirë për ta ekzekutuar.

Një prej anëtarëve të bandës së killerave në Nikël i çon fjalë Nikulajt për ofertën e bërë për kokën e tij.

Kjo bëri që biznesmeni Nikulaj të shtonte masat e sigurisë kur lëvizte nga një destinacion në tjetrin por jo brenda hotelit ku qëndronte pjesën më të madhe të kohës. Në të tilla kushte kur asnjë vrasës me pagesë në Shqipëri nuk e merrte përsipër ekzekutimin e Ardianit , porositësit e vrasjes nuk hoqën dorë për ti shkuar deri në fund planit. E mirë-menduan planin e ri duke përfshirë shtetas jo shqiptarë.

Fillimisht siguruan në Angli ekzekutorin. Ai ishte portugezi me vendbanimin në Londër Ruben Saraiva me lidhje në botën e krimit të atjeshëm. Më pas rekrutuan katër britanikët Thomas Mithan, Steven Hunt, Harry Simpson dhe Harriet Bridgerman të cilët u sollën në Shëngjin me detyra të përcaktuara, mbajtën nën survejim të shënjestrës në hotelin pronë e tija.

Ditën e vrasjes siç shihet nga këto pamje, Harry Simpson luan bilardo dhe ushqehet bashkë djalin e Ardianit duke mos e ditur se ai përmes gjesteve njoftoi Ruben Saraivën të hynte në hotel e ia vrarë babanë. Në dosjen e prokurorisë së Lezhës, është faktuar me prova se ky plan kishte si organizator në terren Edmond Haxhinë, që nga blerja e motorit në Tiranë ku ai ishte bashkë me ish të fejuarën dhe Ruben Saraivën.

Sikurse në largimin me një automjet Volsvagen Golf të Saraivës në drejtim të Kapshticës. Të martën e 30 korrikut një gjykatë në Londër do të vendosë nëse Edmond Haxhia dhe katër britanikët, që të gjithë të arrestuar në shtetin ishull, do të ekstradohen nga Anglia për tu përballuar me akuzat për vrasje në Shqipëri.