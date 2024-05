Arkitekti Angelo Onorato, bashkëshorti i eurodeputetes kristiandemokrate Francesca Donato, u gjet i vdekur në Palermo.

Viktima u gjet i pajetë në makinën e tij në zonën e Via Ugo La Malfa.

Shkaqet e vdekjes janë duke u konstatuar por Francesca Donato ka raportuar menjëherë “Më vranë bashkëshortin Anxhelo”.

Këtë e ka thënë duke folur në telefon me disa miq. Ajo vetë e kishte kërkuar gjithë mëngjesin dhe ishte e alarmuar sepse i shoqi nuk i ishte përgjigjur telefonatave të saj të përsëritura.

Në fund, eurodeputetja arriti të gjurmonte makinën e bashkëshortit të saj, një fuoristradë Land Rover i zi, përmes GPS dhe lajmëroi shërbimet e urgjencës.

Angelo Onorato, ishte gjithashtu pronar i një dyqani mobiljesh në Palermo.

Sipas raportimeve të para Onorato u gjet i ulur në sediljen e shoferit dhe dera e pasme e makinës ishte e hapur.

Në trup nuk u konstatuan plagë me armë zjarri. Hetuesit nuk përjashtojnë që Onorato të ketë pasur një takim me ndonjë person në zonën e Via La Malfa.

Francesca Donato, 55 vjeç, është një parlamentare evropiane e zgjedhur në vitin 2019.

Si e tillë, ajo i ishte bashkuar grupit të ekstremit të djathtë Identity and Democracy. Ajo u dallua për pozicionet e saj të forta euroskeptike dhe kundër monedhës së përbashkët. Me shpërthimin e Covid-it ajo u deklarua pa vaksinë dhe kundërshtoi masat kufizuese dhe lejen e gjelbër.

Në vitin 2021 ajo u largua nga partia e Matteo Salvinit. Onorato kishte tentuar edhe përvojë në politikë: në vitin 2022 ai kandidoi për zgjedhjet rajonale siciliane në listën e kristiandemokratëve, por nuk u zgjodh.

/a.r