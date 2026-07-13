Një debat i fortë u zhvillua mes kreut të PDK-së, Nard Ndoka, ish-aleat i Sali Berishës dhe anëtarit të Kryesisë së Partisë Demokratike, Dorjan Teliti, teksa diskutuan në emisionin “Off the Record” në A2CNN mbi gjendjen e opozitës dhe funksionimin e Partisë Demokratike.
Ndoka i kërkoi Telitit që PD-ja më së pari të demokratizohet, ndërkohë që përfaqësuesi demokrat iu përgjigj duke i thënë se duhet të merret me partinë e tij.
Ndoka vuri në duke se “për fat të keq PD është partia më e madhe opozitare”, por që sipas tij nuk po frymëzon. Po ashtu ai ngriti akuza për vjedhje në zgjedhje si nga PS ashtu edhe nga PD, ndërsa Teliti i kërkoi që provat t’i dërgojë në Prokurori.
DEBATI
Ndoka: Klima e besimit që keni humbur duhet të bëhet më e mirë.
Teliti: Çfarë të bëjmë?
Ndoka: E para demokratizoni partinë.
Teliti: Po e bëjmë. Ti merru me partinë tënde, jo me partinë tonë!
Ndoka: Po flasim për partinë më të madhe opozitare, se partinë time ju e keni ndëshkuar, më keni vjedhur votat, më keni nxjerrë nga sistemi.
Teliti: Nëse t’i kanë vjedhur votat shko denoncoi.
Ndoka: Po i kam denoncuar në Prokurori.
Teliti: Çdo hajdut dërgoje në Prokurori.
Ndoka: I kam dërguar hajdutët e PS dhe PD në Prokurori.
Teliti: Merruni me partinë tuaj, unë s’i hy si e menaxhoni ju partinë tuaj.
Ndoka: PD është opozita më e madhe për fatin e keq, sepse s’po na jep shpresë, s’po na frymëzon.
Teliti: O miku im nuk flitet kështu. Të bësh kritika dinë të gjithë, të japësh alternativë dhe zgjidhje, aty po.
Ndoka: Të bësh furça dhe lëpirje dinë të gjithë, se kritikat janë pak…
Teliti: Na jep zgjidhje.
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