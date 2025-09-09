Edhe brezi i tretë, megjithëse për të zhvillimet e fundit të teknologjisë apo rrjetet sociale janë risi, nuk ka qëndruar mënjanë dhe është përpjekur t’i integrojë në jetën e përditshme. Regjisori Nikolin Gurakuqi, është aktiv në rrjete sociale duke ndarë punën dhe jetën personale përmes tyre.
Por si shumë përdorues, edhe ai ka rënë pre e sulmit kibernetik duke humbur llogarinë. Në progamin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ai tregon se e denoncoi menjëherë rastin, teksa nuk e fsheh inatin që “e hëngri”.
Nikolin Gurakuqi: Çfarë s’kam postuar në rrjetet e mia sociale, pastaj më hakeruan faqen.
Katerina Trungu: Ka edhe nga këto pasoja?
Nikolin Gurakuqi: Kam postuar shumë jetën time artistike.
Katerina Trungu: Po, por ai është material që e keni postuar në rrjet dhe kushdo që ta kërkojë më vonë, e gjen.
Nikolin Gurakuqi: Pikërisht. Më hakeruan Facebook dhe Instagram.
Tomi Kallanxhi: Qenkeni aktiv në rrjetet sociale, nuk është se nuk jeni.
Nikolin Gurakuqi: Jam, jam.
Katerina Trungu: Po ky hakerimi pse mund t’i bëhet një individi, fundja çfarë interesi mund të kesh?
Nikolin Gurakuqi: Unë e denoncova në polici.
Katerina Trungu: E denoncuat?
Nikolin Gurakuqi: Të nesërmen, shkova në polici, e denoncova.
Tomi Kallanxhi: Në përgjithësi janë llogari që hakerohen kollaj, bien pre e mashtrimeve online. Ja ta them unë si mund të jeni hakeruar. I ka shkuar një shok i veti që mund t’i jetë hakeruar Facebook dhe i ka thënë do të marr pjesë në një konkurs dhe do të të vijë një kod, do ma nisësh? I ka nisur kodin zotëria dhe ia ka marrë.
Nikolin Gurakuqi: Unë sa kisha dalë nga deti dhe isha në një komunikim me një mikun tim në Kosovë sepse do të bënim një shfaqje në Kosovë.
Tomi Kallanxhi: Ai ishte hakeruar?
Nikolin Gurakuqi: Jo. Në fakt këta më futën një miken time poete në Shkodër, të cilën e kishin hakeruar dhe unë e hëngra! Ta hash në moshën time…
Regjisori thotë se nuk e ka rimarrë dot llogarinë e mëparshme.
