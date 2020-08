Një kompani izraelite e bizhuterive ka bërë të ditur se po punon në maskën më të shtrenjtë të koronavirusit në botë, një maskë ari të mbuluar me diamante, me një çmim fillestar prej 1.5 milion dollarësh.

Maska prej ari të bardhë 18 karatë do të ketë 3.600 diamante të bardha dhe të zeza me filtra efikase N99 me kërkesë të klientit, tha krijuesi i maskës Isaac Levy.

Levy, pronar i Yven, ka thënë se blerësi ka dy kërkesa – të përfundojë deri në fund të vitit dhe të jetë më i shtrenjti në botë. Kushti i dytë, tha ai, ishte më i lehtë për t’u përmbushur. Ai nuk pranoi të identifikojë blerësin, por tha se ishte një biznesmen kinez që jeton në SHBA.

Një maskë magjepsëse mund të sjellë një ekstravagancë të caktuar në veshjen mbrojtëse që tani është e detyrueshme të vishni në vende publike në shumë vende. Megjithatë, me 270 gramë, është pothuajse 100 herë më e rëndë se një maskë mbrojtëse tipike – dhe me siguri nuk do të jetë praktike.

Gjatë një interviste në fabrikën e tij afër Jerusalemit, Levy tregoi disa pjesë të maskës së tij, të mbuluar me diamante.

“Paraja nuk blen gjithçka, por ai mund të blejë një maskë shumë të shtrenjtë kundër COVID-19 dhe kushdo që e blen mund të ecë për të marrë vëmendjen. Ai duhet të jetë shumë i lumtur,” tha Levy.

Një maskë e tillë ekstravagante mund të dërgojë edhe një mesazh të gabuar në një kohë kur miliona njerëz në botë kanë humbur punën e tyre dhe po kalojnë vështirësi ekonomike.

“Jam i lumtur që kjo maskë ka siguruar punë të mjaftueshme për punëtorët tanë dhe se do t’i lejojë ata të mbrojnë vendet e punës në kohën shumë sfiduese me të cilën po përballemi tani,” tha Levy.

/e.rr