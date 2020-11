Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka reaguar në lidhje me ngritjen e Gjykatës Kushtetuese.

Në një postim në rrjetin social ‘Twitter’, diplomatja amerikane shkruan se gëzohet që sheh përparim sa i përket funksionimit të Gjykatës Kushtetuese, nga fundi i këtij viti.

Po ashtu, Kim shkruan se Presidenca, Parlamenti dhe institucionet e drejtësisë duhet të vijojnë të punojnë me urgjencë.

“Presidenca, Parlamenti dhe institucionet e drejtësisë duhet të vazhdojnë të punojnë me urgjencë. Faleminderit JAC për sigurimin e kandidatëve të kualifikuar. Drejtuesit duhet të përmbushin premtimin për popullin shqiptar”, shkruan Kim.

Good to see progress toward functioning Const’l Ct by end of this year. 6 weeks left – Presidency, Parliament & justice institutions must continue to work with urgency. Thanks to JAC for ensuring qualified candidates. Leaders must fulfill promise to the people of 🇦🇱 for justice! https://t.co/SRSBsaoaNN

