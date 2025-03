Fatbardh Kadilli, në një intervistë për Programin e Drekës në News 24, komentoi përjashtimin e individëve që mendojnë ndryshe nga lista e kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit.

Sipas Kadillit, kjo ka sjellë një situatë ku vetëm ata që mbështesin verbërisht liderin e partisë mund të bëjnë karrierë politike. Ai shprehu shqetësimin se kjo mund të jetë e dëmshme për zhvillimin e politikës në vend dhe uroi që të rinjtë të mund të vazhdojnë me dinjitet në politikë.

Kadilli gjithashtu theksoi se i vjen keq për Jorida Tabakun, duke sugjeruar se Sali Berisha do të dominojë partinë me mbështetje të ngushtë, përfshirë ato që ai i quajti “bodiguard politikë”. Ai përmendi se çdo sondazh serioz nuk tregon një rezultat më të mirë se 28-30% për PD-në, duke e renditur këtë parti shumë larg rezultatit të 2021-s. Sipas tij, edhe ata brenda PD-së e dinë se nuk do të fitojnë në zgjedhjet e ardhshme.

Më vjen keq për Tabakun. Berisha do të dominojë PD-në me bodiguard politikë. Ka politikanë në koalicion, që kanë bashkuar votat me Edi Ramën, si ata të PDIU-së. Rikthimi i Bardhit në PD mendoj se ka bërë që Partia Demokratike të humbasë vota.