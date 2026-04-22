Sot në 22 prill, SPAK po realizon një aksion kundër Call Center-ave në Tiranë.
Siç raporton gazetari Besar Bajraktaraj, aksioni po zhvillohet pranë gjimnazit “Sami Frashëri” në kryeqytet.
Kujtojmë se një tjetër call center mashtrues u godit në 14 prill po në Tiranë. Në atë rast, u lëshuan në total 7 urdhër-arreste dhe u vendosën dy masa sigurimi, për ndalim të daljes jashtë vendit.
Nën hetim u vendosën administratorë, punonjës IT, mirëmbajtës të rrjeteve dhe financierë, të cilët akuzoheshin për veprën penale “mashtrimi kompjuterik”.
Hetimet treguan se ata kishin mashtruar mijëra qytetarë evropianë, ndërsa dëmi ekonomik i shkaktuar nga ky aktivitet dyshohet se kishte kaluar shifrën e 50 milionë eurove.
Në total, në tre qendrat e goditura janë konstatuar mbi 80 operatorë, të cilët janë marrë në pyetje nga autoritetet.
Leave a Reply