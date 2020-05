Bora Zemani është padyshim një nga moderatoret më të bukura e seksi shqiptare.

Prezantuesen e njohur jemi mësuar ta shohim pjesën më të madhe të kohës të kuruar, megjithëse njihet dhe për natyrën sportive që ka.

Por, në dy fotot e publikuara së fundmi Bora shfaqet shumë ndryshe; e veshur me kostum që i rri tepër i lirë në trup, me flokët e kapur me 2 topuzë, e pa grim. Padyshim që kjo është natyra tjetër e Borës.

/e.rr