Kryeministri Rama i është përgjigjur ditën e sotme protestuesve që e kanë quajtur ‘tradhtar’.
Rama tregoi se kur kishte shkuar në Serbi, ua kishte thënë në sy nga pallati i presidentit se Kosova është e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa.
“Pse thotë ky që t’i japim të ardhmen pronave tona? Cilat prona? E vërteta është që Sazani ka qenë, është dhe do të mbetet tokë e Republikës së Shqipërisë. Dhe çfarë pronash? Këtë e provon fakti që ne kemi më shumë se dy vite negociata me investitorët për formulën e zhvillimit, që do të thotë ne përfaqësojmë Republikën e Shqipërisë dhe pronën shtetërore. Ata janë investitorët që duan të zhvillojnë në atë pronë. Ne kemi rënë dakord që çfarë ndërtohet bëhet privat, një vilë p.sh.
Çfarë është jashtë është e shtetit shqiptar dhe në investim merr pjesë Shqipëria si ortak në biznes dhe të ardhurat që vijnë i shkojnë Republikës së Shqipërisë. Pse nuk është firmosur marrëveshja? Sepse akoma jemi duke negociuar. Ky është Sazani. Atyre që më thonë mua tradhtar, më thanë pse nuk shkon në Serbi, në Serbi vajta unë, jua thashë atyre në sy nga pallati ku rri presidenti që Kosova është Republikë e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa.
Është kollaj të bësh heroin kur del atje te ai bulevardi ku u vranë 4 persona. Nuk e harroj kurrë sesi i morën invalidët, i morën me gjithçka, i ngritën në ajër. Sot është kollaj sepse Shqipërinë e ndryshoi PS edhe në të gjithë aspektet.
Patriotizmi dhe tradhtia nuk janë më vetëm të varur flamurin këtu, lidhe nyje dhe thuaj TRQ Edi Rama, ku nuk është patriotizëm”, u shpreh Rama.
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