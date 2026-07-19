Porti i Durrësit ka pritur këtë fundjavë një nga superjahtet më të mëdha dhe më luksoze në botë. Bëhet fjalë për “Yas”, i cili me një gjatësi prej rreth 141 metrash renditet ndër superjahtet private më mbresëlënëse në nivel global.
I dallueshëm për siluetën e tij elegante dhe dizajnin futuristik, ai u ndërtua mbi strukturën e një ish-anijeje ushtarake, e cila u shndërrua në një nga superjahtet më ikonike të luksit bashkëkohor.
Sipas Autoritetit Portual Durrës, “Yas” përfaqëson një arritje të inxhinierisë moderne detare, duke kombinuar teknologjinë e avancuar, performancën dhe luksin në një mjet lundrues të veçantë
“Ankorimi i tij në Portin e Durrësit zgjon interesin e të apasionuarve pas superjahteve, duke e kthyer praninë e tij në një nga pamjet më tërheqëse të kësaj fundjave në kalatat portuale”, njoftoi Autoriteti Portual Durrës.
Leave a Reply