Sipas një artikulli të publikuar në Word Economic Forum rreth 1.35 milion njerëz vdesin çdo vit dhe 50 milion lëndohen rëndë nga aksidente rrugore në botë. Një shifër kjo më e lartë se e personave që vdesin nga AIDS dhe malaria së bashku. Në artikull thuhet se aksidentet rrugore janë shkaku kryesor i vdekjes për fëmijët dhe të rriturit nga mosha 5-29 vjeç.

93% e viktimave vijnë nga vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Vdekjet dhe lëndimet nga këto aksidente i kushtojnë vendeve në zhvillim midis 3% dhe 5% të GDP, duke rrezikuar perspektivat e tyre të zhvillimit. Parashikohet se në nivelin global, zonat urbane do të zhvillohen me më shumë se 50% gjatë 30 viteve të ardhshme, ku pjesa më e madhe e këtij zgjerimi do të ndodhë në Afrikë dhe Azi.

Kombet e Bashkuara në vitin 2022 do të zhvillojnë një Takim të Nivelit të Lartë për Sigurinë Rrugore një rast për të mobilizuar angazhimet politike dhe financiare në nivelin e nevojshëm.

Në shkrim thuhet se qeveritë dhe qytetet nuk janë të vetmet që duhet të luajnë një rol. Secili prej nesh duhet të përballet me përgjegjësitë e tij. Përplasjet nuk janë thjesht “aksidente”. Ndaj duhen përqendruar përpjekjet në zvogëlimin e mundësisë së përplasjeve duke ndërtuar infrastrukturë të sigurt, automjete të sigurta si dhe hapa të tjerë kryesorë.

/a.r