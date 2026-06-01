Botërori 2026 do të sjellë risi të rëndësishme në përdorimin e teknologjisë VAR. FIFA dhe IFAB kanë miratuar një sërë ndryshimesh që synojnë të rrisin drejtësinë në lojë, veçanërisht gjatë goditjeve nga këndi dhe goditjeve të lira.
Një nga risitë kryesore është rregulli i ri kundër bllokimeve të qëllimshme, i frymëzuar nga basketbolli. Futbollistët nuk do të lejohen më të pengojnë lëvizjen e mbrojtësve për të krijuar hapësira për shokët e skuadrës gjatë goditjeve standarde.
Nëse një mbrojtës pengohet në mënyrë të parregullt para ekzekutimit të goditjes dhe nga kjo situatë vjen një gol, VAR-i do të ketë të drejtën të ndërhyjë dhe ta anulojë atë.
Ndryshe nga më parë, teknologjia do të mund të analizojë edhe incidentet që ndodhin përpara se topi të jetë në lojë, nëse ato ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e aksionit. Po ashtu, kompetencat e VAR-it zgjerohen edhe më tej.
Përveç rasteve klasike si golat, penalltitë, kartonët e kuq direkt dhe identifikimi i gabuar i lojtarëve, tani do të rishikohen edhe kartonët e dytë të verdhë që sjellin përjashtimin nga loja. Në rast të një gabimi të qartë, vendimi mund të korrigjohet.
Një tjetër risi lidhet me goditjet nga këndi. Nëse kontrolli i shpejtë në dhomën e VAR-it konstaton se arbitri ka akorduar gabimisht një goditje këndi, vendimi do të ndryshohet përpara ekzekutimit.
Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi që nga Botërori 2026 dhe më pas do të zbatohen në të gjitha kampionatet duke filluar nga 1 korriku.
FIFA synon të shmangë situatat ku goditjet standarde shndërrohen në duele të pakontrolluara, duke i dhënë arbitrimit më shumë mjete për të garantuar korrektësi në fushë.
Leave a Reply