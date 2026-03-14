Më shumë se 3 mijë persona, përfshirë civilë dhe personel ushtarak, janë vrarë në Lindjen e Mesme që nga fillimi i konfliktit me Iranin dy javë më parë.
Sipas ‘CNN’, të paktën 12 anëtarë të stafit mjekësor u vranë pasi një sulm izraelit goditi një qendër kujdesi shëndetësor në qytetin jugor libanez Bourj Qalaouiyeh, njoftoi Ministria e Shëndetësisë Publike e Libanit.
Më shumë se 1,300 persona janë vrarë që nga fillimi i konfliktit në Iran, sipas ambasadorit iranian në OKB. Ndërkohë, Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), me seli në SHBA, raportoi se 1,298 civilë, përfshirë 205 fëmijë dhe 1,122 pjesëtarë të forcave ushtarake kanë humbur jetën që nga fillimi i luftës. Sipas HRANA, rritja e fundit e shifrave lidhet me përfshirjen e rasteve që ishin në shqyrtim dhe raportimeve të vonuara për viktima. Autoritetet iraniane nuk kanë përditësuar shifrat zyrtare për më shumë se një javë.
Të paktën 826 persona janë vrarë që kur Izraeli nisi sulmet ajrore në Liban, sipas një përditësimi të fundit nga Ministria e Shëndetësisë. Mes viktimave janë edhe 106 fëmijë.
15 izraelitë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit në Izrael. Në këtë numër përfshihen nëntë persona që humbën jetën pas një goditjeje direkte me raketë në një ndërtesë banimi në qytetin Beit Shemesh, si dhe dy ushtarë izraelitë të vrarë në Libanin jugor të dielën në mëngjes.
Gjithsej 13 ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit në SHBA. Gjashtë prej tyre humbën jetën kur avioni i tyre i furnizimit me karburant u rrëzua në Irak të enjten, ndërsa gjashtë të tjerë u vranë në një sulm iranian ndaj një qendre të improvizuar operacionesh në Kuvajt të dielën.
Të paktën 32 persona janë vrarë në Irak, shumica pjesëtarë të Forcës së Mobilizimit Popullor (PMF). Sipas një deklarate të PMF, të paktën 27 anëtarë të saj ishin vrarë deri të enjten. Po ashtu, një ushtar francez u vra në një sulm ndaj një baze ushtarake në Kurdistanin irakian.
Gjashtë persona kanë humbur jetën në Kuvajt, përfshirë një vajzë 11-vjeçare që vdiq nga plagët pasi një copë predhe ra mbi një zonë banimi më 4 mars.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi se gjashtë persona u vranë si pasojë e sulmeve Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në Bahreini një person u vra pasi mbeturinat e një rakete të kapur shkaktuan zjarr në një anije në Qytetin Industrial Salman. Në një incident tjetër, një grua 29-vjeçare nga Bahreini vdiq pas një sulmi iranian në kryeqytetin Manama.
Një shtetas indian humbi jetën pasi një mjet pa pilot sulmoi cisternën e naftës ku ai punonte, 52 milje detare larg bregdetit të Omanit. Gjithashtu, dy shtetas të huaj u vranë në një përplasje droni në distriktin Sohar.
Ndërkohë dy persona u vranë kur një predhë ushtarake goditi një ndërtesë banimi në qytetin Al-Kharj më 8 mars në Arabinë Saudite.
