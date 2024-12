Disa dhjetëra protestues të shpërndarë në pesë pika të hyrjeve në kryeqytet, të drejtuar nga deputetë të Partisë Demokratike dhe kryetari i saj, Berisha, kanë qëndruar për rreth tri orë në përpjekje për të realizuar planin për mosbindje civile.

Përpjekjet e vazhdueshme të deputetëve të PD-së për të tensionuar situatën, duke u përplasur me policët, kanë arritur kulmin me akuzën për dhunë ndaj deputetit Agron Gjekmarkaj, i cili kishte humbur ndjenjat gjatë protestës. Berisha nxitoi të akuzojë policinë për dhunë, por pak çaste më vonë policia ka mohuar çdo lloj dhune apo përplasje me nënkryetarin demokrat Gjekmarkaj. Polica ka sqaruar situatën duke deklaruar se deputeti nuk ishte ndjerë mirë dhe kishte humbur ndjenjat.

Në pika të tjera të takimit të militantëve me policinë janë bërë përpjekje të vazhdueshme për të krijuar përplasje, për të kulmuar tek rruga e Elbasanit, kur Noka ka gjuajtur me grusht policin. Megjithatë, ai nuk ia ka dalë të krijojë ngjarje aty, sepse polici ka ruajtur qetësinë për të shmangur agravimin e situatës.

Gati tri orë nëpër rrugët e Tiranës në shi, militantët e Berishës kanë shtyrë pandalur drejt kordonit të policisë për të stimuluar përplasje.

Fotografitë dhe videot e publikuara nga Tema sjellin të plotë panoramën e mosbindjes së Sali Berishës dhe një grushti militantësh rreth tij, që për tri orë u përpoqën të prodhojnë ngjarje, por nuk ia dolën dot. Ironikisht, më shumë njerëz ka patur poshtë ballkonit të Berishës se sa në protestën e sotme.