Sipërfaqja e plazheve publike është me e madhe këtë sezon veror në plazhet e Lezhës.

Ndonëse jemi në pikun e sezonit, vizitorët në këto zona po preferojnë më shumë hapësirat publike ose ato që po menaxhohen nga Bashkia si një mundësi e mirë për të pushuar me lirë dhe më mirë.

Bashkia ka vendosur çadra për të gjithë pushuesit që dëshirojnë të marrin në shërbim shezlonge kundrejt një pagese të përballueshme e cila varion nga 300-500 lekë , duke prere edhe kupon tatimor.

Krahas plazheve me pagese që menaxhohen nga Bashkia me tarifat me të ulëta, ka hapësira të mjaftueshme që pushuesit të mund të zgjedhin këto vende pa asnjë pagese.

Plazhi i Shëngjinit, Tales por edhe oazi magjepsës i “Ranës se Hedhun” mbeten pa diskutim një ndër destinacionet më të veçanta të kësaj vere.