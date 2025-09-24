I ftuar në emisionin “Real Story” në ABC News, Menduh Thaçi foli për zgjedhjet në Shkup dhe sfidat e shqiptarëve atje.
Ai gjithashtu foli edhe për rolin e Shqipërisë si edhe kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se sipas tij kryeministri Rama ka përparësi, për faktin se mund të komunikosh deh gjithashtu të shprehësh dhe të kesh të drejtën për të folur për qëndrimet kundër.
Pjesë nga intervista:
Menduh Thaçi: Qoftë edhe pakicën shumë të vogël me një dy përqind tre përqind maqedonasit të njëjtën e bëjnë dhe normalisht na rrezikojnë shumë duke na përdor herë pas here shembullin e Kosovës. Kur thash nuk është vetëm e z.Ahmeti më lejoni të shkoj edhe një hap më tutje. Ne gjatë historisë, është vërtetuar pjesa më e madhe e shqiptarëve, jemi shumë solidarë në variante të lehta dhe sipërfaqësore, kur vjen esenca jemi pak solidarë. Kësaj situate të shqiptarëve të Maqedonisë i kanë kontribuar edhe zyrtarë qeveritarë edhe kryeministra të Shqipërisë dhe Kosovës, jo me qëllim të keq.
Sokol Balla: Fusni këtu edhe kryeministrin Rama?
Menduh Thaçi: Jo,
Sokol Balla: Sepse kam përshtypjen që ai në pamje të parë, se këto pas perdeve i dini ju më mirë, në pikëpamje të parë u mundua të arrinte atë që ju po thoni që mungon unifikimin e faktorit shqiptar
Menduh Thaçi: Rama është krejtësisht ndryshe. Do flas edhe për Ramën, nuk iki. Në aplaudim, një ufori tupana dhe defa, dajre se kemi çliruar, dhe pastaj këto çështje po na kthehen në .. që gjendja e shqiptarëve të Maqedonisë po pajtohemi të gjithë, dhe z. Ahmeti që ka qenë në pushtet, është e keqe. Z.Rama në dallim nga drejtuesit e tjerë, sipas meje ka dy përparësi. Me z.Rama mund të komunikosh në nivelin më të lartë të arrogancës dhe të kesh të drejtën t’ia përplasësh të gjitha në fytyrë.
Sokol Balla: Pra, pranon atë që thoni ju. Pranon argumentin kundër
Menduh Thaçi: Por mos u hidhëro kur ai t’i thotë të njëjtat. ‘Ndërhyrja’, dëshira për kontribut, e z.Rama, si e interpretoj unë, nuk është se unë kam muhabet me z.Rama, është më e afërt me z.Ahmeti, dua vetëm të flas realitetin. Një, dëshira e tij kontributi i tij në kohë, që nga viti 2015 ka qenë, që ne shqiptarët bashkërisht të arrijmë një shumicë parlamentare, me të moderuarit maqedonas dhe të kemi sukses. Ndodhi kjo? Unë s’e besoja. Unë kam patur shumë konflikte me z.Rama për këtë. Se unë jam parti qendër e djathtë, po ndodhi dhe kjo duhet të pranohet.
Sokol Balla: Aleanca me Zaevin
Menduh Thaçi: Padiskutim dhe një ndryshim kapital për të mirën e shqiptarëve, sigurisht edhe të maqedonas. Gjithmonë insistimi i atij, i z.Rama ka qenë vetëm në këtë drejtim, t’iu them të drejtën jo se dua të sillem si injorant apo si nënçmues se është mungesë e etikës politike kur je nënçmues ndaj partnerit politik apo kundërshtarit. Politikën e z.Kurti unë nuk e kuptoj, asesi nuk e kuptoj. Aleanca e tij dhe mbështetja e tij që i jep qeverisjes së tanishme të Maqedonisë është e pakuptueshme për mua nga aspekti ideologjik.
Sokol Balla: Po sepse kemi një të majtë që mbështet një të djathtë
Menduh Thaçi: Z.Kurti një e majtë pak më shumë se e majtë, ndërsa z. Mickoski një e djathtë pak më shume se e djathtë. Dikush do thotë është inati me dikend por nuk është politike, politika e inatit nuk është politikë. Në anën tjetër mendoj se dëshira e tij, që Maqedoninë, apo skenën politike të shqiptarëve është ta bëjë arenë të përplasjes me z.Rama është e kotë. Përplasja e vërtetë demokratike, ndodhi në Shqipëri. Unë besoj se partia e z.Kurti kandidoi dhe kaloi ashtu siç kaloi.
Sokol Balla: E kaluam të gjithë me një buzëqeshje
Menduh Thaçi: Padiskutim, padiskutim. Dhe përfundimisht sado që unë jam me prejardhje kosovare, unë jam shqiptar i Maqedonisë, Kosova kurrë nuk do ta zërë vendin e Shqipërisë. Në të gjitha dimensionet dhe në të gjitha drejtimet. Dhe po e mbyll këtu se kur flas kështu po dua të jem i sinqertë, i drejtpërdrejtë, kjo pritet prej meje. Por dua të them, gabim i madh është dhe do të jetë nëse Shqipëria dhe Kosova ndaj shqiptarëve të tjerë bëjnë gabime të ‘paternalizmit’ për një arsye shumë të thjeshtë sic unë i kuptoj një politikan 35 vjet me përvojë. Bashkëkohanikët e mi të politikës, gjysma nuk jetojnë, gjysma tjetër janë në përgjegjësi në institucione ndërkombëtare të drejtësisë, ky proces është i drejtuar dhe komanduar prej perëndimit, ndac po them NATO-s, apo dëshira e neve shqiptarëve që të quhemi komandanti i komandantit, mund të na rrezikojë të gjithëve. Ne kemi bërë një kompromis historik. Po flas për shqiptarët që kemi jetuar në ish Jugosllavi, e kemi dashur shtetin etnik shqiptar, kanë kaluar shumë vuajtje e shumë vite, por na u tha në vitin 1990 se kjo nuk do ndodhë, harrojeni, kurrë! Dhe ne vijuam me ankesat tona, dhe atyre ankesave aleatët perëndimorë iu përgjigjën me një proces alternativ përafërisht të njëjtë. Madje madje, sipas meje që kam guximin ta them, shumë më të mirë. Çështja kombëtare, gjuha shqipe, flamuri, Shqiptaria kurrëfarë vlere nuk do të kishin pa rirenditjen, rivendosjen tonë te civilizimi perëndimor. Asnjë farë kuptimi. Dhe kështu mendoj ta mbyll këtë temë që kjo ndërhyrje jep pasoja jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por jep pasoja qoftë për Shqipërinë, qoftë për Kosovën.
