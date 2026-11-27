Monika Kryemadhi, e ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në Vizion Plus, ka shpërthyer ndaj SPAK dhe GJKKO, në ditën kur mamaja e saj u dënua me 7 vite burg, por të konvertuar në shërbim prove.
Kryemadhi e përshkroi procesin ndaj saj dhe familjarëve si të padrejtë, ndërkohë që tha se SPAK i ka bërë aq dëme, sa nuk ka mbetur më çfarë ti bëjnë.
Pjesë nga biseda:
Monika Kryemadhi: Kam mësuar metodologjinë si funksionon SPAK dhe GJKKO. GJKKO pavarësisht reformës në drejtësi, ka probleme se si funksionon. Vjen që te mungesa e transparencës. Gazetari dhe avokati nuk lejohen telefonat. Nëse gazetari hyn në sallë e ka të vështirë, por doli një herë nuk rikthehet dot. Ne kemi parë kudo që hyjnë e dalin në botë. Nuk pres që GJK që përgjohet nga SPAK dhe s’ka mender të thotë pse më përgjon, nuk pres të favorizojë gazetarët.
Çfarë ka ndodhur? Mamaja ime ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe pavlefshmëri të analizës financiare. SPAK ia bën që nga 2002, kur ajo ka dalë në pension, por deri në 2002, ajo nuk ka lindur pensioniste. Ka kërkuar pavlefshmëri të analizës financiare. Nëse kërkohet kjo dhe gjykim të shkurtuar, automatikisht gjykimi i shkurtuar nuk kalon.
Çfarë kërkon atje? Thotë nuk kam pse të jem pjesë e SPAK, nuk jam as ish ministre, as deputete, etj, kërkon të shkoj në Gjykatën e Tiranës. Jo thotë gjyakta, sepse je me Piro Xhixhon, por episodi i Fatime Kryemadhit është në 2010 dhe Piro Xhixho në 2014.
Fatimja thotë kur fillon procesi, kam kërkuar pavlefshmërinë e analizës financiare, mandateve që pretendon SPAK të bankës dhe nxjerrjen jashtë të pavlefshmërisë së një dëshmie, që tjetër gjë ka firmosur dhe sapo ka dalë nga SPAK, në përgjim ka thënë të vërtetën.
Andi Bushati: Mamaja e Monikës është aty se ka një akuzë që Kryemadhi dhe Meta kanë përfituar. Debati publik duhet bërë, a ka përfituar Ilir Meta? Këtë nuk e ndjek njeri.
Monika Kryemadhi: Gjykata kur bën kërkesë të ligjshme ta rrëzon.
Klodiana Lala: Fakti që nëna juaj është cilësuar fajtore për pastrim parash, akuzë që e keni edhe ju edhe zoti Meta, ky vendim a ju afekton?
Monika Kryemadhi: Ka apel, GJL, Kushtetuesja, Straburgu. Sa të jetë gjallë Fatimja, por edhe kur të vdesë do t’ja vazhdojë unë procesin. Do ta vazhdoj unë për pafajësinë e saj. Kush është vepra penale? Ta dënosh Fatimen, duhet të dënosh mua dhe Metën njëherë. Më e paktë ishte që të pezullohej. Po nëse dal unë dhe Meta të pafajshëm?
Ylli Rakipi: A paralajmëron kjo që do të të bjerë dhe ty?
Monika Kyemadhi: Po më plasi trapi po më ra edhe mua! Mua shtëpinë ma kanë marrë. Nga politika më kanë hequr. Në punë nuk më merr njeri. Çfarë do të më bëjnë mua më shumë? Familjen ma shkatërruan. Do të më çojnë te burgu i Pogradecit? Punë e madhe fort, bukën e kam qyl. Çfarë do të më bëjnë mua? Goc e re nuk jam më, karrierën nuk ma shkatërrojnë më. Mua më shumë seç më kanë bërë, nuk kanë ç’më bëjnë. Por karma is a bitch…
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