Kanë vijuar përplasjet në seancën e kësaj të enjteje ndaj të akuzuarve të dosjes “Plumbi i artë”. Nuredin Dumani ka dëshmuar mbi disa ngjarje kriminale të ndodhura të qytete të ndryshme, por kjo ka sjellë reagimin e të pandehurit tjetër, Gentian Sharra.

Sharra, teksa i drejtohej gjykatëses, por edhe gazetarëve në seancën me dyer të hapura, ka thënë se Dumani ka bërë 5 deklarata të ndryshme.

“Dumani ka bërë 5 deklarata të ndryshme. Ta dëgjojnë edhe gazetaret, i ka bërë lëmsh deklaratat. Më plasi shpirti o të keqen vëllai, duke dëgjuar fjalët e tij, duke ndryshuar fjalët javë për javë.

(për një nga episodet) A e dëgjoni! Paskan vjedhur hajdutët. Nuk i paskan numëruar lekët e nuk i kanë ndarë. Po aman o zonja gjyqtare”, ka thënë Sharra, shkruan A2 CNN.

Ka vijuar gjyqi me dyer të hapura ndaj të akuzuarve të dosjes “Plumbi i artë”. I pandehuri Nuredin Dumani ka vijuar t’u përgjigjet pyetjeve të avokatëve.

Ndër të tjera, ai ka rrëfyer edhe dy grabitje, një në qytetin e Kavajës dhe një të një kambisti në Elbasan.

Avokati Hazizaj: Keni bërë ndonje vjedhje ne Kavajë?

Dumani: Po kam bërë me klientin tënd. Kam qenë unë Talo Çela, Gentian Sharra dhe Ilirajn Feçi. Unë dhe Talo do bënim grabitjen, Sharra ishte shofer tek Audi me targa të vjedhura.

Feçi lëvizte me një BMW Seria 5. Makinat ishin të vjedhura. Ne takoheshim shpesh, 2-3 herë në javë. Ne nuk flisnim për gjëra që s’kishim njohuri, por për vjedhje grabitje, se aty kishim njohuri.

Kur ka ndodh vjedhja?

Dumani: Vjedhja ka ndodhur në fund 2012 dhe fillim 2013, se nuk jam i saktë me datat.

Çfarë keni veshur atë ditë?

Dumani: Rroba, të bardha dhe të kuqe jo njëherë, por ishim të veshur sportiv se do të iknim me vrap, emrin s’ja dija, por ja the ti tani. Jemi larguar me Audin, ku Gentian Sharra ishte shoferi i mjetit. Ai ishte 20 metra larg vendit ku do bënim grabitjen, në makinë. Ilirjan Feçi ishte në gatishmëri, nëse vinte policia apo diçka tjetër. Organizimin është bërë në afërsi të rrugës, tek shtëpia e hallës së Ilirjan Feçit. Aty e kishim si bazë, për makinat e vjedhura, se familja e hallës, jetonte në Itali. Kam shkuar vetëm tek shtëpia e hallës.

Cila është shuma që grabitët?

Dumani: Diku tek 20 milionë, i kemi ndarë në mënyrë të barabartë secili nga 5. Unë jetoj në një shtëpi me vëllain, jetojmë në një shtëpi. S’kam blerë shtëpi.

Keni ndonjë shok me emrin Tani?

Dumani: S’më kujtohet, pasi shumica nuk janë më.

(Ndërhyn Enver Diva, i thotë ai gënjen ka frikë se janë mediat aty).

Në Elbasan ke kryer grabitje tjetër?

Dumani: Mesa mbaj mend unë kemi kryer. Kemi organizuar. Puna për ne është grabitje, vrasje, vjedhje. Ne e quajmë punë këtë. Kur dikush të gjen punë, grabitje për shembull, e studion zonën e të tjera dhe krijon një lloj sigurie se sa para ka me vetë “viktima”. Duhet të jesh i sigurt sa para ka me vete se ke përgjegjësi. Ai që e gjen punën, mund të marrë 10 përqind, ose 15 dhe nuk vjen fare atje. Ose merr njëlloj sa ne. I ndajmë 50 me 50.

Grabitja ka ndodhur në 2018. Kambistin e grabitëm sapo falej namazi, se ishte Ramazan dhe pash njerëz që po shkonin në xhami, pranë kalasë së Elbasanit. Për fat të keq të tyre gjithë kambistët dalin në të njëjtin orar. Me armë kam qëlluar unë, fillimisht në gjoks.

Ardian Çollaku nuk e di a ishte pronari. Grabitjen e kryem me një mjet, e përplasëm diku që të prishjej, Opel i bardhë me xhama të zinj, e kemi bërë pas shtëpisë së Talo Çelës. Aty vendosnim xhamat e zinj. Viktima kishte Benz me portobagazh, vishnje.

Pasi ka dal kambisti nga shtëpia, i jemi afruar afër me makinë, unë kam zbritur i kam thënë ulu në tokë, dhe më tha gjuaj. Ai kundërshtoi. Unë e kam qëlluar 1 ose dy herë në gjok dhe një herë në kupën e gjurit mesa mbaj mënd, në gjurin e djathtë. Pasi morëm parat jemi larguar. Unë kam marrë 17-20 milionë lekë, të njëjtën shumë ka marrë edhe Dorian Shkoza, Ardian Çollaku, Gent Sharra dhe Talo Çela.