26-vjeçari shqiptar, i cili u akuzua për sulm seksual ndaj të një 20-vjeçareje në Selanik, me të cilën duket se ka pasur një lidhje të rastit, u lirua me kusht pas kërkimfaljes së tij para hetuesve.
Sipas asaj që vajza i raportoi policisë, në orët e para të së dielës së kaluar, ndërsa ishte me 26-vjeçarin në një hotel, gjatë marrëdhënies seksuale, ai u bë i dhunshëm kundër vullnetit të saj. Ajo gjithashtu e akuzoi atë se kishte përdorur më parë drogë, konkretisht kokainë.
Prokurori ngriti kallëzim penal ndaj 26-vjeçarit për përdhunim dhe shkelje të ligjit për drogën, ndërsa pas shpjegimeve që ai i dha hetuesit sot, u vendos që ai të lirohej me kushtin kufizues të ndalimit të afrimit dhe komunikimit me 20-vjeçaren.
Sipas informacioneve, 26-vjeçari, i mohoi akuzat dhe pretendoi se 20-vjeçarja e akuzoi rrejshëm për t’u hakmarrë ndaj tij, ndër të tjera sepse ajo ishte informuar se ai kishte një lidhje tjetër.
