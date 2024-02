Kalimi i Gazment Bardhi nga Lulzim Basha te Sali Berisha ka qenë i papritur pasi ishte betuar që nuk do ta bënte kurrë.

Së fundmi po qarkullon nëpër grupe të brendshme në rrjete sociale një mesazh mes Bardhit dhe një anëtari të PD, i shkëmbyer në qershor të vitit të kaluar, në të cilin Bardhi shprehet se nuk do të bashkohet kurrë me Berishën.

“Më parë vdes sesa bashkohem me Berishën”, kështu i përgjigjet Bardhi anëtarit të PD i cili i ka dërguar një video të Saimir Korreshit duke i ka shprehur se do “bënin gafën më të madhe” nëse do ti bashkohen Berishës./m.j

Biseda mes Gazment Bardhit dhe anëtarit të PD para se të bashkohej me Rithemelimin