Pas daljes nga spitali, Parashqevi Simaku është parë me një ndryshim drastik në look, por edhe performancat me këngë shqip kanë qenë më të shpeshta.

Së fundmi, biznesmeni shqiptar Elron Ilirjani, ka publikuar në video në InstaStory.

Ikona e muzikës shqiptare ka kënduar shqip krah Mira Konçit dhe mbesës së saj, Ina Simaku.

Ajo shihet më e lumtur se kurrë duke shijuar këngën shqip, krah njerëzve të dashur.

Ajo që vihet re tek ikona e muzikës shqiptare është ndryshimi drastik në pamje. Parashqevi Simaku është e kuruar, veshur me një fustan të zi me lule të kuqe.