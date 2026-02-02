Zëvendëskryeministrja dhe njëkohësisht ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku ka prezantuar sot në 2 shkurt 2026 drejtuesen e re të Institutit të Ndërtimit.
Ajo është Persida Shkrepa, për të cilën Balluku thotë se ka një karrierë të pasur si arkitekte.
Me një karrierë të spikatur si arkitekte, profesionalizmi, përkushtimi dhe përvoja e saj janë një garanci e fortë për drejtimin dhe zhvillimin e këtij institucioni kaq të rëndësishëm, si edhe për forcimin e rolit të tij në shërbim të industrisë së ndërtimit në vend”, shkruan Balluku.
