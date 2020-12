Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë për vdekjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha i cili humbi jetën pasi u qëllua nga efektivi policisë se kishte thyer orën policore për shkak të masave anti COVID.

Kreu i qeverisë me anë të një postimi në rrjetet sociale thekson se qëndrimin e tij do ta ndaj me shqiptarët në orën 18:00.

“Më në fund në Tiranë! Sot në 18.00 do të ndaj me shqiptarët qëndrimin tim për vdekjen tragjike të 25 vjeçarit nga efektivi i Policisë së Shtetit! Faleminderit paraprakisht kujtdo që do të gjejë kohën të më ndjekë në tv apo fb“, shkruan Rama në Twitter.

Rama ka mbërritur në Tiranë pas vizitës në SHBA, për takimet me bosin e Pfizer, Albert Bourla, në qendrën e kompanisë prodhuese të vaksinës në Nju Jork.

g.kosovari