Këngëtarja britanike Jessie J ka ndarë një mesazh emocional në rrjetet sociale me rastin e njëvjetorit të mastektomisë që iu nënshtrua pas diagnostikimit me kancer të gjirit në fazë në vitin 2025, duke theksuar se kjo përvojë “e ndryshoi përgjithmonë”.
Artistja 38-vjeçare, e cila kishte bërë të ditur se kanceri u zbulua në fazë të hershme, iu nënshtrua një mastektomie në anën e djathtë si pjesë e trajtimit të saj. Vetëm një muaj pasi njoftoi se ishte zyrtarisht e lirë nga kanceri, ajo publikoi në Instagram një video të realizuar menjëherë pas zgjimit nga operacioni.
“Kontrolloni gjoksin dhe sqetullat tuaja. Kjo mund t’ju shpëtojë jetën.”
“Bëra mastektomi në anën e djathtë dhe është e pabesueshme sa pak dukej se po kaloja një situatë kaq të vështirë. Tani është koha të shkëlqej. Data 12 qershor 2025 më ndryshoi përgjithmonë.”
Në fund të mesazhit të saj, Jessie J shprehu mirënjohje të veçantë për mjekun që e trajtoi, duke e quajtur atë “një hero të përjetshëm”.
Jessie J është këngëtare dhe kantautore britanike që u bë e famshme në vitin 2011 me hitin “Price Tag” dhe albumin debutues “Who You Are“. Gjatë karrierës së saj, ajo ka publikuar këngë të suksesshme duke u renditur ndër artistet më të njohura të muzikës pop. E vlerësuar për vokalin e saj të fuqishëm, ajo ka fituar disa çmime ndërkombëtare dhe ka ndërtuar një karrierë të suksesshme si artiste dhe autore këngësh.
Leave a Reply