Analizat për opozitën dhe situatën e saj në “Studio Live” në Report Tv, ndezën një debat mes avokatit Spartak Ngjela dhe Ilirjana Kuçanës, anëtares së Këshillit Kombëtar të PD. Ndërsa avokati po përmendte sondazhet në disfavor të PD, reagimi i pedagoges e nervozoi duke thënë se do të largohej nga studioja.
Spartak Ngjela: I dini si janë sondazhet që kanë bërë para 10 ditësh?
Ilirjana Kuçana: Cilat sondazhe, të kujt?
Spartak Ngjela: Të perëndimorëve.
Ilirjana Kuçana: Tani, të lutem.
Spartak Ngjela: Të lutem, me mua ji serioz. Ku je, te Saliu je?
Ilirjana Kuçana: Te Saliu keni qenë edhe ju.
Spartak Ngjela: Kam ikur.
Ilirjana Kuçana: Për hir të së vërtetës, Saliu ju ka respektuar.
Spartak Ngjela: Do të largohem! Do të largohem se nuk flitet kështu në politikë me mua!
Ilirjana Kuçana: Ju keni qenë para meje te Saliu dhe unë di që keni qenë i privilejguar te Saliu.
Spartak Ngjela: E ke marrë vesh si e kanë goditur?
Ilirjana Kuçana: Nuk jemi për këtë sot.
