Përplasjet mes Mimoza Ahmetit dhe Zhakut vijuan edhe pas përfundimit të Ferma VIP. Dy ish-fermeret u përballën në Post Ferma VIP, duke sqaruar raportin e tyre dhe deklaratat e bëra gjatë spektaklit.
Zhaku u shpreh se ka qenë gjithmonë dashamirëse ndaj Mozës, por sipas saj, fituesja e Ferma VIP ka mohuar marrëdhënien e afërt që ato kanë pasur ndër vite.
Ajo gjithashtu nënvizoi se deklarata e bërë nga Moza, se i mori ish-burrin, ishte shumë e papërshtatshme.
Nga ana tjetër, Moza mohoi të ketë pasur qëllim të sulmojë ish-fermeren.
Zhaku theksoi se marrëdhënia mes tyre ka qenë shumë më e afërt sesa një raport thjesht profesional, duke kujtuar se Moza frekuentonte shtëpinë e saj dhe kishte bashkëpunuar në studion e familjes së saj.
Pjesë nga biseda:
Zhaku: Gjithmonë dashamirëse e Mozës isha. Por kur ajo filloi të zhvlerësonte kohën që ne kemi kaluar në të kaluarën, në jetën private, lidhjen familjare të afërt që kemi pasur, punët që kemi bërë së bashku, bënte sikur s’më njihte.
Florian Agalliu: A njiheni ju të dyja, si qëndron e vërteta?
Zhaku: Filloi të insinuonte sikur i kisha marrë burrin. Sikur isha e rrezikshme. Më vendosi në rolin e antagonistes.
Moza: Jo, jo. Unë me çdo person që kam pasur fërkime këtu, harroj. Unë jam shumë e lidhur me botën time, s’mbaj asgjë të keqe brenda.
Zhaku: Nuk e mbarova komentin tim.
Moza: Ti po thua lidhje familjare, por si ke me mua? Me mua ke vetëm lidhje pune. Lidhjet familjare i ke me personat që unë s’jam më. Unë kam qëlluar në drekë me ty, por ne kemi shumë afrimitet profesional.
Zhaku: S’ka rëndësi tani, secili e tregoi veten e vet.
Einxhel Shkira: Të vërtetën e dinë vetëm ato të dyja. Mua vetëm një gjë më ka bërë përshtypje për të pasur dyshim më pas në atë që Moza ka thënë. Në një bisedë me Sonin, Moza ka thënë që kam telefonuar Zhakun për t’i rrëfyer që po ndahesha dhe tha që në ato momente Zhaku ishte me ish-partnerin tim. Dhe unë ngre një pyetje, nëse personi që ti thua se s’e ke mike, pse e telefonon për të ndarë diçka të rëndësishme?
Zhaku: Ish-partneri i Mozës rrinte gjatë gjithë kohës me burrin tim. Dhe Moza gjithashtu vinte në shtëpinë time, ka bërë këngë në studion time.
Moza: Kam punuar pa qenë ti fare. Kam punuar dy orë me bashkëshortin tënd pa qenë ti fare.
Leave a Reply