Në episodin e sotëm të “Pa Filtra” ka ndodhur diçka e pazakontë.

Igli u shfaq papritur në studio me pretendimin se pasi Erjola Doçi doli nga shtëpia e BBV disa muaj më parë, ra dakord me Iglin për t’i reklamuar biznesmenin me një shifër prej 14 mijë eurosh, 6 mijë prej të cilave i ka marrë parapagim për reklamin në Instagram.

Sipas pretendimit të Iglit, Erjola pasi mori gati gjysmën e pagesës nuk i hapi më telefonin.

“Çfarë është tu ndodh, na morët ftyrën”- U shpreh Erjola teksa e revoluar u largua nga studio me lot në sy: